GIR SEG: Mike Krieger og Kevin Systrom på Webby Awards i New York i mai 2012. Foto: Stephen Chernin / REUTERS

Instagram-grunnleggerne forlater Facebook

UTENRIKS 2018-09-25T04:36:57Z

Instagram-grunnleggerne Kevin Systrom og Mike Krieger går fra Facebook, ifølge Bloomberg på grunn av gnisninger med Mark Zuckerberg.

New York Times omtalte først avgangen til de to med-grunnleggerne av Instagram, som Systrom sent mandag kveld bekreftet i en pressemelding .

Der skriver han at han og Krieger er takknemlige for de siste åtte årene med Instagram og seks år med Facebook -gjengen.

«Vi er nå klare for et nytt kapittel», skriver Systrom.

Facebook-toppsjef Mark Zuckerberg roser de to i en uttalelse, og sier han «ønsker dem alt godt og er spent på å se hva som blir det neste de skaper.»

Ifølge Bloomberg skal det være økende gnisninger mellom de to Instagram-toppene og Zuckerberg når det gjelder i hvilken retning applikasjonen skal bevege seg i.

De skriver at Systrom og Krieger har jobbet for å holde Instagram-merket uavhengig av Facebook, og at de skal ha vært frustrert over at Zuckerberg har involvert seg mer i den daglige driften.

De to Instagram-toppene bygget opp bildedelingsapplikasjonen og solgte den til Facebook for 715 millioner dollar for seks år siden. Instagram er nå en av Facebooks nøkkel-inntektskilder, mens Facebook selv har vært gjennom flere skandaler som gjelder datadeling og sikkerhet den siste tiden.