RISIKERER LIVSTID: Peter Madsen har ikke anket skyldspørsmålet. Her er han 7. juli i fjor. Foto: Thomsen, Flemming

Aktor krever livstid for Madsen i ankesak

2018-09-26

Dommen faller i drapsdømte Peter Madsens ankesak i København i dag. Han har kun anket straffutmålingen, ikke skyldspørsmålet, for drapet på journalisten Kim Wall.

NTB

Publisert: 26.09.18 14:08

Madsen ble i tingretten i København dømt for å ha drept den svenske journalisten. Madsen hevder seg stadig uskyldig, men har ikke anket skyldspørsmålet, kun straffutmålingen.

Ankesaken startet onsdag 5. september. Det var satt av tre dager til behandlingen i Østre Landsret i København. Men på den avsluttende dagen, fredag 14. september, måtte rettsmøtet avbrytes fordi en av dommerne besvimte.

I dag avsluttes rettsmøtet med dom. Madsen krever «lovens mildeste straff», men aktor krever at livstidsdommen fra april opprettholdes .

Uenighet om straff

Madsen var på plass i rettslokalet da saken startet klokken 10 onsdag. Snart tre timer senere hadde aktor og forsvarer gjort seg ferdig med sine prosedyrer.

Madsens advokat Betina Hald Engmark brukte mer enn én time på å argumentere for hvorfor hun mener en straff på mellom 14 og 16 års fengsel er det mest korrekte.

– Madsens psykiatriske undersøkelse alene slår fast at forvaring kan være påkrevd, ikke at det er påkrevd, sa hun. Derfor bør retten dømme ham til en tidsbestemt straff og ikke vurdere forvaring, mente hun.

Aktor Kristian Kirk har lagt ned påstand om forvaring dersom retten ikke dømmer Madsen til fengsel på livstid.

– Kynisk og pervertert

– Vi har her en kynisk, pervertert og beregnende seksualdrapsmann. Det eneste rette er livsvarig fengsel, sa Kirk, som argumentert med at risikoen er stor for at Madsen kan begå lignende forbrytelser i framtiden.

– Det er så mange skjerpende og foruroligende omstendigheter ved denne saken at det er vanskelig å finne ord, sa Kirk. Han så direkte på Madsen og henvendte seg til retten:

– Når jeg ser på Peter Madsen, og det gjør jeg nå, så kan jeg ikke komme på en straff som er for hard, sa Kirk.

25. april i år ble Madsen funnet skyldig i drap, seksuell mishandling og likskjending. Retten fant det bevist at Wall ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren. Journalisten skulle lage reportasje om en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som ble bygget av Peter Madsen.