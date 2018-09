BLE DREPT: Botham Shem Jean (26) mistet livet torsdag forrige uke da han ble skutt av en politikvinne. Foto: Jeff Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

Botham Shem Jean (26) ble drept av politikvinne: – Han var en fantastisk borger

UTENRIKS 2018-09-11T07:03:18Z

Den 26 år gamle mannen ble skutt da politikvinnen angivelig gikk inn i naboleiligheten ved en feiltakelse.

Publisert: 11.09.18 09:03

Torsdag kveld ble Botham Shem Jean (26) skutt og drept av naboen sin i Dallas – en kvinnelig politibetjent (30).

Hun har forklart at hun trodde at hun gikk inn i sin egen leilighet, men at hun ved en feiltakelse gikk inn i leiligheten i etasjen under, hvor døren sto på gløtt. Ifølge hennes forklaring trodde hun i øyeblikket at Jean var en innbruddstyv, og at hun åpnet ild da han nektet å adlyde kommandoene hennes. Hun har forklart at det var nesten mørkt i rommet, og at hun ikke innså at det var feil leilighet før hun skrudde på lyset.

Politikvinnen er nå siktet for uaktsomt drap. Dallas ’ distriktsadvokat ønsker å holde saken foran en storjury, noe som kan føre til at siktelsen utvides, skriver AP .

Motstridende forklaringer

Ifølge arrestasjonserklæringen var det den siktede kvinnen selv som ringte nødnummeret for å rapportere om skytingen. Hun skal ha skutt to ganger mot naboen, som døde på sykehuset av et skudd i brystet, skriver nyhetsbyrået.

Ifølge advokaten til den dreptes familie er det imidlertid to uavhengige vitner som motsier politikvinnens forklaring. Vitnene skal ha forklart at de hørte banking på døren før skytingen. Det ene vitnet skal ha sagt at hun hørte en kvinne rope «slipp meg inn, slipp meg inn».

Det ene vitnet skal ha forklart at hun hørte en mannsstemme si «åh Gud, hvorfor gjorde du det», etter skytingen.

Demonstrerte for Botham

Mandag møtte demonstranter opp foran politiet i Dallas for å protestere mot hendelsen, skriver Dallas News . Politiet skal ha blitt nødt til å gripe inn for å kontrollere de oppmøtte.

Moren til den drepte, Allison Jean, sa under en pressekonferanse mandag at hun ikke ville være fornøyd før hun fikk alle svarene knyttet til hendelsen.

– Jeg har stilt for mange spørsmål, og blitt fortalt at det ikke er noen svar ennå. Jeg ser fram til å få svarene som kan gjøre meg mer fornøyd over at de gjør det som er av den beste interessen for å gi rettferdighet til Botham, sa hun.

Advokat Benjamin Crump går langt i å hevde at drapet var rasemotivert.

– Vi må fortsatt håndtere at svarte mennesker blir drept på noen av de mest vilkårlige vis – å kjøre når man er svart, å gå når man er svart og nå må vi legge til å leve mens man er svart, sier han ifølge CNN .

Han forteller at Jean, som jobbet i et regnskaps- og konsulentfirma, ikke hadde noe kriminelt rulleblad.

– Han var en fantastisk borger. Han elsket Gud, sier Crump.