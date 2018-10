NOMINERT: Brett Kavanaugh er nominert til høyesterett av Donald Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Kavanaugh et steg nærmere Høyesterett - endelig avstemning lørdag

UTENRIKS 2018-10-05T14:26:16Z

Selv om den offisielle avstemningen først skjer i morgen, vil det allerede fredag ettermiddag og kveld komme indikasjoner på om Brett Kavanaugh blir USAs neste høyesterettsdommer, eller ei.

Publisert: 05.10.18 16:26 Oppdatert: 05.10.18 17:33

Fredag morgen, lokal tid, holdt det amerikanske senatet en kort debatt om Donald Trumps nominerte til Høyesterett. Allerede etter en drøy time startet senatorene en avstemning om debatten skulle avsluttes.

Det ble den med 51 mot 49 stemmer. Dermed er det klart for endelig avstemning i morgen. Til presidentens store glede.

Dagens avstemningen blir av mange sett på som en indikasjon på hva de fire senatorene det har vært usikkerhet rundt har bestemt seg for å stemme i selve avstemningen for om Brett Kavanaugh (53) skal godkjennes som den niende dommeren i USAs svært mektige høyesterett.

Det skjer altså lørdag kveld norsk tid.

Collins bestemmer seg fredag kveld

Stemmene de avga fredag er ifølge en artikkel hos CNN et tegn på hva de da kommer til å stemme der. Det blir antydet at sannsynligheten er meget stor for at stemmene vil være like i morgen som i dag.

På Twitter påpeker samtidig en av TV-kanalens egne reportere i Kongressen på at kilder forteller han at minst en av de tre det er usikkerhet rundt, Susan Collins, ikke nødvendigvis vil stemme for Kavanaugh selv om hun skulle komme til å stemme for å avslutte debatten.

Hun endte med å stemme for å avslutte debatten. Sent fredag kveld er det ventet at hun kommer til å offentliggjøre hva hun vil stemme i den endelige avstemningen lørdag.

Også republikaneren Jeff Flake stemte for å avslutte debatten. Deres partikollega Lisa Murkowski stemte derimot «nei», men ettersom demokraten Joe Manchin stemte for ble den altså avsluttet med 51 av 100 stemmer.

Og dersom denne avstemningen er en indikasjon på den endelige avgjørelsen, slik noen mener, er dette et veldig godt tegn for Brett Kavanaugh.

Optimisme blant Kavanaugh-tilhengere

Selv om vi foreløpig ikke vet sikkert hva Collins, Flake, Murkowski og Manchin til slutt vil stemme, er Kavanaugh-tilhengerne nå svært optimistiske.

De mener også det er et godt tegn for deres syn Susan Collins i går sa at FBIs etterforskning av overgrepsanklagene mot dommeren fremstod som grundig og at Jeff Flake sa at det ikke var noe i rapporten fra FBI som bygget opp under anklagene fra Christine Blasey Ford, eller to andre kvinner som har kommet med beskyldninger.

Demokratene mente på sin side at etterforskningen var «mangelfull» og «svært begrenset» .

Trump trenger uansett bare to av disse stemmene for å få sin kandidat godkjent. Allerede har de 48 andre republikanerne i Senatet sagt at de vil stemme for ham. Med 50 stemmer, altså halvparten, kan visepresident Mike Pence komme inn og avgi en avgjørende stemme. Når de 51 trengs ikke dette.

Skal i datters bryllup

Republikanerne kan altså også få med seg demokraten Joe Manchin, fra den normalt «røde» staten Vest-Virgina, på sin side.

Resten av demokratene og de to uavhengige senatorene kommer alle til å stemme mot Kavanaugh, som mange mener også i løpet av den siste høringen viste et temperament uforenelig med å sitte i høyesterett .

Den formelle avstemningen skjer altså først lørdag. Den kan likevel komme til å bli holdt åpen frem til søndag, fordi en av republikanerne, Steve Daines, lørdag skal ifølge CNN gifte bort datteren sin og har ikke sjanse til å avgi stemme på lørdag. Når man 51 stemmer for Kavanaugh uten Daines vil det ikke være behov for hans stemme. I så fall faller den endelige avgjørelsen lørdag. Om de bare har 50 på det tidspunktet må Trump altså vente til søndag før han offisielt kan erklære sin kandidat godkjent.