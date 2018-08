I LIVE: Alle de 12 guttene og treneren deres kom ut av grotten med livet i behold. Nå bygges et museum for å minnes redningsaksjonen. Foto: Sosiale medier

Bygger museum til minne om redningsaksjonen i Thailand

Publisert: 04.08.18 20:46

UTENRIKS 2018-08-04T18:46:27Z

På torsdag startet arbeidet med å bygge et museum foran Tham Luang-grotten i Thailand. Museet skal inneholde bilder og malerier fra redningsaksjonen.

Det er over en måned siden de 12 unge guttene og fotballtreneren deres ble sperret inne i Tham Luang Nag Non-grotten i Chiang Rai-provinsen i Thailand .

Redningsaksjonen, som sørget for at alle guttene, samt treneren, ble fraktet ut av grotten med livet i behold, var ferdig 11. juli.

Torsdag 3. august avholdt lokale myndigheter en religiøs seremoni for å be de hellige åndene i hulen om tilgivelse, og tillatelse til å begynne arbeidet med å bygge et museum foran grotten, skriver det lokale avisen Chiang Rai Times (CRT) .

Statue, bilder og malerier

CRT skriver at prosjektet er sponset og ledet av den thailandske kunstneren Chalermchai Kositpipat, forventes å koste om lag 2.5 millioner norske kroner (10 millioner baht), og vil ta fire til fem måneder før det er ferdigstilt.

I tillegg til malerier og fotografier fra hendelsen, skal en statue av den tidligere marinejegeren Saman Kunan, som omkom i grotten under redningsaksjonen , reises utenfor museet.

Saman Kunan var den eneste som mistet livet i det som ble omtalt som et «umulig oppdrag» , og et «redningsteknisk mareritt ».

På buddhistisk klosteropphold

Elleve av de tolv guttene, som er mellom 11 og 17 år gamle, har gjennomført et ni dagers opphold på et buddhistisk kloster i Mae Sai-distriktet i Thailand, skriver BBC .

Oppholdet i Wat Phra That Doi Tung-tempelet ble gjennomført til minne om den avdøde Saman Kunan, og de elleve guttene skal nå være noviser i klosteret.

Opplevelsen ble sett på som en spirituell renselse, og under oppholdet har guttene deltatt i meditasjon, bønn og vasket tempelet. Guttenes trener skal ifølge BBC bli igjen i tre måneder.

Én av guttene deltok ikke da han er kristen.