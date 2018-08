BABYBOOM? Den strenge familieplanleggingspolitikken i Kina kan snart være historie. Foto: AP

Kinesisk avis: Kina dropper tobarnspolitikken

Kina er på vei til å skrote forbudet mot å få flere enn to barn, skal man tro utkastet til nye lover for innbyggerne gjengitt i en statlig avis.

Den statlige avisa siterte mandag deler av utkastet til revidert privatrettslig lovgiving for den kinesiske familiepolitikken, som har vært svært omstridt i flere tiår. Ord som «familieplanlegging» er fjernet og finnes ikke i det hele tatt i den nye lovteksten. Det blir også slutt på bøter, tvangsaborter og sterilisering som virkemidler mot dem som allerede har fått maksimalt tillatt antall barn, som per i dag er to, noe som tyder på at forbud mot å få mer enn to barn kan bli fjernet.

Kina endret i 2015 loven om at par bare kunne få ett barn hver, ettbarnspolitikken, til at de kunne få to barn. Håpet var å snu en tendens som om få år vil føre til en omfattende eldrebølge, men i januar i år viste tall at selv om kinesiske par nå får lov til å få to barn, sank fødselsraten i Kina i 2017.

I utkastet til nye regler står det ikke eksplisitt at tobarnspolitikken skrotes, og det angis ikke noe maksimalt antall barn man kan få eller om man kan få så mange barn man vil.

Utkastet skal diskuteres i Folkekongressens stående komité denne uka og nye regler for Kinas innbyggere skal ferdigstilles innen 2020.

Kommunistpartiet innførte ettbarnspolitikken i 1979 i et forsøk på å begrense befolkningsveksten i landet.