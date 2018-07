Svensk student aksjonerte på fly – sier hun ville hindre Afghanistan-retur

Den svenske studenten Elin Errson nektet å sette seg i flysetet, etter å ha fått vite at en av hennes medpassasjerer skulle bli returnert til Afghanistan.

Flyet skulle lette fra Göteborg og sette kursen mot Tyrkia da den svenske studenten begynte å filme. På videoen forklarer hun at hun nekter å sette seg ned før en afghansk mann blir tatt av flyet.

– Jeg ønsker å få han av flyet fordi det ikke er sikkert for han å oppholde seg i Afghanistan , hevder hun i videoen.

– Jeg gjør hva jeg kan for å redde en manns liv. Så lenge en person står oppreist, så kan ikke piloten ta av. Dette er fullt lovlig og jeg har ikke brutt noen regler, sier den svenske studenten i videoen.

Forteller at hun prøvde å stoppe retur

Ifølge The Guardian hadde Errson fått vite at en mann skulle bli returnert til Afghanistan fra Sverige og kjøpte dermed en billett med samme fly som mannen skulle sendes ut av landet med. Da hun ankom flyplassen, viste det seg at mannen ikke skulle bli returnert den dagen likevel, sier hun, men at en annen afghaner skulle sendes ut med det flyet.

VG kjenner ikke asylsøkerens identitet, heller ikke grunnen til at svenske myndigheter mener at han ikke har et beskyttelsesbehov – og derfor kan returneres til hjemlandet. Som Norge, mener ikke Sverige at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er så alvorlig at enhver person uansett bør beskyttes mot retur dit .

I videoen kan man høre at Errson mottar både støtte og misnøye fra de andre passasjerene under protesten. Da en sint medpassasjerer konfronterer Errson, spør hun ham; «Hva er mer verdt, et liv eller din tid?»

Den andre passasjeren svarer med å si at hun skremmer barna på flyet før han tar telefonen hennes. En av flyvertinnene tar så telefonen fra han og gir den tilbake til henne. En annen mann roper deretter ut støtteerklæringer til Errson.

Protesten ender med at både den afghanske mannen og Errson får forlate flyet. I bakgrunn kan du høre passasjerer bryte ut i applaus.

Ikke første gang

Hva som skjer med den afghanske mannen er uvisst, men ifølge Deutsche Welt sitter han fortsatt i varetekt og vil bli returnert på et senere tidspunkt.

I forrige uke ble en annen asylsøker tatt av flyet i Göteborg etter å ha protestert høylytt om bord i flyet, skriver Aftonbladet .

Søndag ble minst 14 ble drept og såret i et selvmordsangrep i Kabul da Afghanistans visepresident Abdul Rashid Dostum ankom landet etter 14 måneder i eksil.

UD fraråder nordmenn å dra til Afghanistan.

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan, skriver de.

