BOMBEANGREP: Bildet viser ødeleggelser etter et bombeangrep i byen Sweida.

Over 100 mennesker drept i flere selvmordsangrep sør i Syria

NTB

Ingeborg Aspeli

Publisert: 25.07.18 14:24 Oppdatert: 25.07.18 15:14

UTENRIKS 2018-07-25T12:24:42Z

Ekstremistgruppa IS har drept over hundre mennesker i flere selvmordsaksjoner og andre angrep sør i Syria, ifølge SOHR.

Selvmordsbombere utløste onsdag eksplosiver i provinshovedstaden Sweida og landsbyer nord og øst for byen. Det skal ha vært flere koordinerte angrep.

Den ene selvmordsbomberen skal ha kjørt gjennom et folksomt grønnsaksmarked da eksplosjonen ble utløst, ifølge AP.

Videre skriver nyhetsbyrået at TV-kanalen Al-Ikhbariya melder at en av de andre angriperne skal ha utløst bomben på et torg hvor det også var mange mennesker.

Deretter klarte IS å erobre tre landsbyer, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Eksilgruppa melder at til sammen over hundre mennesker ble drept, blant dem 67 militsmedlemmer som støtter Syrias regjering.

En kilde i det lokale helsevesenet bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at over 90 mennesker er drept. Tidligere har statlige syriske medier meldt at 38 mennesker ble drept i angrepene i Sweida. Ekstremistgruppa IS har selv påtatt seg ansvaret for angrepene.

De syriske regjeringsstyrkene er i gang med en offensiv rettet mot en gruppe knyttet til IS nær grensa mot Jordan og de israelsk-okkuperte Golan-høydene.

Tidligere har det ikke vært mange store angrep i byen Sweida siden borgerkrigen startet i 2011. I Sweida, som ligger 120 km sør for hovedstaden Damaskus, tilhører de fleste innbyggerne folkegruppen drusere.

IS har i stor grad blitt beseiret i Syria og Irak, men har fortsatt kontrollerte lommer i Øst-Syria og i landets sør. I tillegg har gruppa fortsatt å gjennomføre geriljaangrep og terroraksjoner.