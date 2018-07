AFFÆRE: USAs president Donald Trump skal ha hatt et forhold til modellen Karen McDougal. Foto: NICHOLAS KAMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NY Times: FBI har opptak av at Trump diskuterer betaling til elskerinne

Publisert: 20.07.18 20:04

Donald Trumps advokat gjorde opptak der han diskuterer utbetalinger til Playboy-modell Karen McDougal med Donald Trump, skriver New York Times.

Donald Trumps advokat Michael D. Cohen skal ha gjort opptak av samtaler med Trump , der de diskuterer utbetalinger til Karen McDougal. Playboy -modellen McDougal skal ha hatt et forhold til Trump.

Ifølge New York Times har Cohen gjort opptakene av samtalene med Trump i hemmelighet. Opptakene ble beslaglagt at FBI under en ransakelse av Cohens kontor tidligere i år.

FBI etterforsker utbetalinger Cohen skal ha gjort i forkant av presidentvalget i 2016 til kvinner med opplysninger som kunne skadet Trumps mulighet til å bli valgt. Etterforskerne forsøker å finne ut om eventuelle utbetalinger brøt med amerikansk lovgivning for finansiering av valgkamper.

Benekter betaling

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani bekrefter overfor New York Times at Trump diskuterte utbetalinger til McDougal med Trump. Advokaten hevder at utbetalingene aldri fant sted.

«Ingenting i den samtalen antyder at han hadde kunnskap om det på forhånd», sier Giuliani til New York Times.

Ifølge Giuliani instruerte Trump Cohen til å betale McDougal med sjekk heller enn kontanter, dersom hun skulle få penger. Dette skulle McDougal gjøre for at utbetalingen kunne dokumenteres.

Kjøpte historien

McDougal hadde ifølge The New Yorker en affære med Trump i 2006, etter at de hadde møttes hjemme hos Playboy-redaktør Hugh Hefner. Forholdet, som ble innledet like etter at Melanie fødte parets eldste sønn, varte i litt under et år.

En talsperson for Trump har benektet forholdet. «Dette er en gammel historie, som er mer fake news. Presidenten har aldri hatt et forhold til McDougal, sa talspersonen til New Yorker, som publiserte en detaljert artikkel om saken i februar .

Ifølge Wall Street Journal solgte McDougal historien sin til National Enquirer for 150 000 dollar. Avisen lot være å publisere saken, og på den måten hindret at McDougal kunne gå ut offentlig med sin historie. David Pecker, sjef for selskapet som eier National Enquirer, er en god venn av Donald Trump.