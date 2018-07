FLINK HUND: Politihunden Sombra har gjort en så god jobb at en av Colombias største mafia-grupper ønsker henne død. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Mafiaen har satt skuddpremie på hunden Sombra

Publisert: 29.07.18 01:08

Den colombianske politihunden har vært så effektiv at mafiaen er villige til å betale i dyre dommer for å stoppe henne, ifølge politiet.

Schæferhunden Sombra, på norsk Skygge, har sniffet frem tonnevis med kokain i sin seks år lange karrière som politihund.

Hunden gjort en så god jobb at den beryktede mafiagruppen Los Urabeños nå har satt en skuddpremie på henne, skriver colombiansk politi i en Twitter-melding.

Ifølge politiet tilbyr mafiaen hele 200 millioner pesos, tilsvarende omtrent 567 000 norske kroner, til den som tar livet av hunden.

«Otoniels mareritt»

Ifølge politiet har Sombra bidratt til at minst 245 personer har blitt arrestert, og at ni tonn med kokain har blitt beslaglagt.

Det er den beryktede mafiagruppen Los Urabeños, også kalt Gulf-klanen, som skal ha satt skuddpremie på hunden. Dario Antonio Úsaga David, med alias «Otoniel», er mafiagruppens leder og en av Colombias mest ettersøkte kriminelle.

Politiet har gitt hunden tilnavnet «Otoniels mareritt».

– Vår schäferhund, Sombra, har deltatt i nesten 300 operasjoner, sier oberst Tito Castellanos, leder av Colombias narkotikapoliti til nyhetsbyrået RCN.

Sombra har allerede fått to æresmedaljer som anerkjennelse for sin for sin tjeneste, og kan få enda en i år, ifølge Castellanos.

Får ekstra beskyttelse

På grunn av skuddpremien fra mafiaen, har politiet vært nødt til å sette inn ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte sin firbeinte kollega.

Ifølge CNN har Sombra nå blitt flyttet til El Dorado-flyplassen i hovedstaden Bogota, der hun skal fortsette sin tjeneste innenfor tryggere rammer.

Hun blir ledslaget av polibetjenter på jobb, som skal holde et ekstra øye med sikkerheten hennes.