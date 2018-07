TRUMPUTIN: Magasinet Time har satt sammen USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin på sin siste forside. Bildet er laget av fotografen og kunstneren Nancy Burson. Foto: FAKSIMILE

Slik er TIMEs forside etter kaosuke

Publisert: 19.07.18 21:38

UTENRIKS 2018-07-19T19:38:47Z

Etter en stormfull uke for Donald Trump, smelter magasinet Time den amerikanske presidenten sammen med Vladimir Putin.

Donald Trump har hatt en hard uke. Den amerikanske presidenten har vært på en rundreise i Europa. Underveis har han kommet med flere utspill og kommentarer som har skapt reaksjoner.

At Trumps uttalelser vekker oppsikt er ikke noe nytt, men den siste uken har han kritikken vært enda skarpere enn normalt. Hans mest kontroversielle uttalelser kom med på en pressekonferanse i Helsingfors 16. juli, etter et toppmøte med Russlands president Vladimir Putin.

På spørsmål om hvem han stolte mest på, USAs etterretning eller Putin, svarte Trump: «Jeg stoler på begge parter. Jeg har stor tillit til mine folk i etterretningen, men president Putin kom med en svært kraftig benektelse i dag».

Kontroversiell forside

Trumps svar er hovedårsaken til Times forside denne uken. Magasinet har satt sammen fotografier av Trump og Putin. Symbolikken er åpenbar: Trumps manglende vilje til å kritisere Putin styrker mistanken om at Putin på en eller annen måte har kontroll over den amerikanske presidenten.

I eden amerikanske presidenter sverger under innsettelsen, lover de å «bevare, verne og forsvare» grunnloven, og å lojalt utføre embetets plikter.

«På podiet i Helsingfors levde ikke Trump opp til forventningene», skriver Time .







































Kontroversiell uke

Trumps uttalelser i Helsingfors markerte slutten på en Europa-turné der den amerikanske presidenten kom med oppsiktsvekkende påstander på rekke og rad.

NATO-møtet i Brussel: Under et frokostmøte med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, kom Trump med en tirade mot Tyskland. Ifølge Trump er det uanstendig av Tyskland å kjøpe russisk gass, samtidig som NATO beskytter Tyskland mot Russland.

«Å gi milliard på milliard til Russland er etter min mening å være totalt kontrollert av Russland», sa Trump.

Statsbesøk i Storbritannia: Trump fortsatte å skape oppstyr da han forlot Belgia for Storbritannia. I et intervju med avisen The Sun kritiserte han statsminister Theresa Mays Brexit-politikk.

«Jeg fortalte faktisk Theresa May hvordan hun skulle gjøre det, men hun hørte ikke på meg», sa Trump i intervjuet.

Han sa også at Boris Johnson, som nylig gikk av som utenriksminister etter uenigheter med May om Brexit, ville blitt en strålende statsminister.

Toppmøte i Helsingfors: Etter en sveip innom sin egen golfklubb i Skottland, dro Trump videre til Helsingfors, der han møtte Putin. I strid med hva som er vanlig når statsledere møtes, snakket de to presidentene sammen privat, med bare tolker til stede.

Etterpå holdt de to en felles pressekonferansen. På spørsmål om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, svarte Trump: «Mange mennesker kom til meg og sa at de tror det er Russland. [ ...] Jeg ser ingen grunn til at det skulle være»

Snuoperasjon: Problemene var ikke over for Trump etter at han kom hjem fra Europa. Etter at han hadde sidestilt troverdigheten til Putin og sin egen etterretning, haglet kritikken både fra demokratiske og republikanske politikere.

Det hele endte med at Trump måte forklare for journalister i Det hvite hus at han egentlig hadde ment å si det motsatte i Helsingfors .

«I en viktig setning sa jeg ordet «skulle», i stedet for «ikke skulle». Setningen skulle være: Jeg ser ingen grunn til hvorfor jeg ikke skulle, eller hvorfor det ikke skulle være Russland», uttalte presidenten.