Lokal SD-politiker lenket til sang med refrenget: «Svensker er hvite og landet er vårt»

UTENRIKS 2018-08-19T13:53:30Z

Elisabeth Peterson, som er en av Sverigedemokraternas toppkandidater i byen Växjö i Kronoberg, lenket til sangen «Svenskar är vita» på sin Facebook-konto. Det vekker reaksjoner.

Publisert: 19.08.18 15:53 Oppdatert: 19.08.18 17:21

Sangen, som er laget av artisten «Kiwi», er et samarbeid med Midgård records, som blant annet selger hvit makt-musikk.

Låta tar for seg innvandringsspørsmålet i Sverige , og refrenget går slik:

«Svensker er hvite og landet er vårt».

Ifølge Aftonbladet hylles låta av det svenske miljøet innenfor Den nordiske motstandsbevegelsen og andre nazistiske organisasjoner. Artisten Kiwi har også medvirket og spilt sin musikk på podcaster hos nazistiske Nordfront.se.

Kiwi har i tillegg innledet et samarbeid med Midgård records, som har historiske koblinger til hvit makt-bevegelsen, og som selger artistens plater på sin nettbutikk.

Elisabeth Peterson delte sangen på sin Facebook-side i februar i år.

– Man skal være født svensk

Politikerens innlegg vekker sterke reaksjoner, ettersom Sverigedemokraterna de siste årene har gjort mye for å distansere seg fra tidligere medlemmer og grunnleggere med bakgrunn fra høyreekstreme og rasistiske miljøer.

Til Aftonbladet sier politikeren at hun definerer svenskhet slik:

– Man skal være født svensk og ha svenske foreldre.

Peterson er sekretær i kommunestyret, og sitter som varamedlem i utdanningsetaten i Växjö kommune. I forkant av høstens valg står hun som nummer to på partiets liste over kandidater til kommunestyret - og vil trolig bli innvalgt.

Til Aftonbladet sier politikeren at hun ikke vil kommentere hvorfor hun har delt sangen. I intervjuet kommenterer hun derimot sin definisjon av svenskhet, som ikke inkluderer adopterte barn, eller mennesker som er født i andre land enn Sverige.

På spørsmålet om hvorvidt definisjonen av svenskhet stemmer overens med Sverigedemokraternas politikk svarer Peterson at «den stemmer bra».

Starter intern utredning

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson har derimot flere ganger uttalt at man kan være svensk selv om man ikke er født i Sverige og har svenske foreldre.

– Svenskheten er åpen, og man skal kunne bli svensk selv om man ikke fødes i den svenske nasjonen, sa han under et intervju med svenske P1 denne uken.

Åkesson la samtidig til at det kan ta lang tid å «bli svensk».

Petersons innlegg er ikke det første som vekker reaksjoner fra SD-politikere i byen. Tidligere i vår ble det stor diskusjon da partiet oppdaget at den tidligere komitéformannen Nils Sjöqvist Axelsson medvirket i en film der han åpenlyst hyllet Russlands president Vladimir Putin.

Det fremkom også at Sjöqvist Axelsson hadde hatt koblinger til høyreekstreme miljøer, og etter mediestormen som fulgte forlot han partiet.

SDs informasjonssjef Henrik Gustafsson sier til Aftonbladet søndag at de vil starte en intern utredning av Elisabeth Peterson - for å se om hun har handlet på linje med partiets arbeidsordninger og rutiner.

– Uakseptabelt

Lokale SD-politikere i Kronoberg tar avstand fra Petersons deling av sangen.

– Dette er uakseptabelt og stemmer ikke på noe vis med partiets syn på åpen svenskhet, assimileringsprinsippet eller at vi tror, arbeider for, og håper at mennesker som kommer til Sverige også kan bli en del av samfunnet, skriver komitéformann Tobias Lindgren i en epost til Aftonbladet.

Sverigedemokraterna har gode prognoser frem mot valget 9. september, men sliter derimot med å få til et samarbeid med noen av de andre svenske partiene.

Aftonbladets kommentator Wolfgang Hansson mener det er Sverigedemokratenes røtter i den hvite maktbevegelsen som gjør at det høyrepopulistiske partiet fortsatt er en pariakaste i svenske politikk.

– Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet i Norge har sine røtter i misnøye-partier som fremfor alt jobbet for lavere skatter, skriver Hansson.