USA: Åtte år gammel gutt døde i varetekt

En åtte år gammel gutt fra Guatemala døde i varetekt hos amerikanske toll- og grensemyndigheter. Dette er det andre barnet som dør i varetekt denne måneden.

Publisert: 25.12.18 19:37 Oppdatert: 25.12.18 20:00

Det bekrefter amerikanske toll- og grensemyndigheter i en pressemelding tirsdag kveld. Gutten døde natt til tirsdag lokal tid.

Mandag skal gutten ha vist tegn på sykdom og ble fraktet til et sykehus sammen med sin far i Alamogordo i New Mexico, ifølge myndighetene. Der fikk gutten påvist forkjølelse og feber. Han ble gitt medisiner, men ble skrevet ut på senere på ettermiddagen.

På kvelden ble gutten returnert tilbake på sykehuset med kvalme og oppkast, men åtteåringen døde noen timer senere.

Dødsårsaken er så langt ukjent. Ifølge amerikanske myndigheter har både myndighetene i hjemlandet og guttens pårørende blitt varslet.

Amerikanske toll- og grensemyndigheter har ikke kommentert saken utover pressemeldingen, men sier de vil komme med en redegjørelse om kort tid.

Dette er andre gangen et barn dør i varetekt i USA denne måneden.

Tidligere i desember døde en syv år gammel jente fra Guatemala av dehydrering og sjokk, etter at hun ble pågrepet av grensekontrollen i USA. Jenta døde mens hun var i varetekt hos amerikanske toll- og grensemyndigheter etter at hennes far hadde tatt henne med over grensen i Mexico ulovlig.

Syvåringen skal «ikke ha spist eller fått vann på flere dager», stod det i en uttalelse fra CBP.

Flere tusen migranter går gjennom Mexico med USA som mål. De fleste av dem flykter fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.



Saken utvides.