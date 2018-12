Dødelig skyting i Frankrike etterforskes som terror

UTENRIKS 2018-12-11T19:44:46Z

Fire personer er drept og flere er såret etter at det ble avfyrt skudd i Strasbourg tirsdag kveld, melder Sky News. Politiet jakter den antatte gjerningspersonen, som har kriminelt rulleblad.

Publisert: 11.12.18 20:44 Oppdatert: 11.12.18 23:27

Gjerningspersonen er fortsatt på frifot, men er såret etter en skuddveksling med politiet, melder BBC.

Han skal være omringet av politiet, som har satt igang en storstilt jakt på ham, skriver Sky News.

Den franske innenriksministeren Christophe Castaner opplyser at vedkommende er kjent for politiet fra før. Det skal dreie seg om en 29 år gammel mann.

Ifølge den lokale avisen L'alsace startet skytingen rundt klokken 20. De skriver at skuddene skal ha blitt avfyrt fra en snikskytter som flyktet ned mot Grand’Rue. Skytingen skjedde i nærheten av et populært julemarked i byen.

– Det var skudd, og folk løp overalt. Det varte i omtrent 10 minutter, sier en butikkeier til BFM TV.

Lokale myndigheter i Strasbourg melder at gjerningspersonen har stått på en overvåkningsliste over mulige ekstremister, ifølge AP.

Påtalemyndigheten for terrorsaker har åpnet etterforskning av skytingen. Statsadvokaten som leder terroretterforskninger i Frankrike er på vei fra Paris til Strasbourg.

Etterforskingen dreier seg om drap og drapsforsøk med tilknytning til et terrornettverk, heter det i en melding fra påtalemyndigheten.

Europaparlamentet sperret av

Sikkerhetspersonell har stengt av området rundt julemarkedet og offentlig transport er stanset, skriver BBC . Kringkasteren skriver at det dreier seg om Place Kleber, midt i byen.

Europaparlamentet, som holder til i Strasbourg, er sperret av. Ingen kommer inn eller ut av bygningen.

– All min medfølelse med ofrene.. Dette parlamentet kommer ikke til å la seg skremme av terrorist- eller kriminelle angrep. Vi vil fortsette å jobbe og handle, styrket av frihet og demokrati mot terrorvold, uttrykker president Antonio Tajani i Europaparlamentet.

Sykehuset i Strasbourg har igangsatt «den hvite planen», skriver Le Figaro. Den innebærer at man frigir personell fra ikke-akutte tjenester og stiller sengeplasser til disposisjon, ifølge avisen.

Strasbourg ligger ved grensen mot Tyskland.

– Vi har iverksatt grensekontroll ved overgangene i området, heter det i en uttalelse fra tysk politi, ifølge NTB.

Lokale myndigheter har tvitret at publikum til å være bevisste på at falske rykter kan spres og at de skal være kritiske.

Innbyggerne blir oppfordret til å holde seg innendørs og avvente til myndighetene kommer med ytterligere instrukser. Restauranter har fått beskjed om å stenge dørene og ikke la gjestene forlate lokalet, skriver The Guardian .

Låst inne i restaurant

Knut Arne Sanden i LOs Brussel-kontor befinner seg i Strasbourg rett ved området skytingen foregikk. Han forteller til VG at han sitter innelåst på en restaurant, og at ingen får lov til å forlate bygningen før situasjonen er avklart.

– Området vi bor i er foreløpig avstengt og vi kommer ikke tilbake. Vi vet ikke om dette er terror eller en løs kanon på dekk som foreløpig ikke er arrestert. Men det er politi overalt, sier han.

Han forteller at de ankom restauranten rundt 20-tiden, rundt samme tid som skytingen startet.

– Vi sitter innendørs og hørte ikke skudd. Det er litt blandet stemning, og jeg tror ikke alle vet hva som skjer utenfor døren. Det er ikke noen fryktstemning, og vi har en følelse av at vi sitter trygt, sier han.

Macron orientert

Pressetalsperson ved Europaparlamentet, Emmanuel Foulon, skriver at det oppsto panikk i sentrum etter at man hørte lyden av skudd.

Ifølge Sky News er president Emmanuel Macron orientert om hendelsen og har avbrutt et møte for å følge utviklingen. Den franske innenriksministeren Christophe Castaner er på vei til Strasbourg.

– Uhyggelig stillhet i gatene i Strasbourg etter skyting nær julemarkedet, skriver en Twitter-bruker.

Den irske politikeren Martina Anderson skriver på Twitter at hun var i sentrum da skytingen begynte og at hun har sett bilder at folk på bakken.

– Mine tanker og bønner er med dem som er skadet, skriver hun.

Omfattende sikkerhet

For to år siden ble et julemarked i Berlin åsted for et terrorangrep, da 24 år gammel tunisier som hadde sverget troskap til ekstremistgruppen IS, kjørte inn i folkemengden med et vogntog. 11 mennesker ble drept og 48 skadet i angrepet 19. desember 2016.

Siden 2015 har Frankrike vært rammet av flere terrorangrep som er knyttet til IS.

Julemarkedet i Strasbourg har røtter tilbake til år 1570 og er et av de mest populære begivenhetene i Frankrike i løpet av året. Sikkerhetsopplegget rundt julemarkedet har vært omfattende. Det finner sted på «Grande Ile», som ligger mellom elva Ile og Canal du Faux-Rempart, og er bare tilgjengelig via broer. Uvedkommende kjøretøyer ble bortvist fra stedet og det var satt opp kontrollpunkter broene for å sjekke folks vesker.