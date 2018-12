PRESSET: Theresa May står overfor nok et stort hinder når det skal stemmes over mistillit mot henne i kveld. Mandag valgte hun å utsette brexit-avstemningen, og begrunner det med at avtalen ville blitt nedstemt. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

«May-day» i britisk politikk: – Ikke opplevd lignende kaos siden andre verdenskrig

UTENRIKS 2018-12-12T13:57:23Z

Theresa May blir kastet som partileder dersom hun taper mistillitsforslaget i kveld. Det kan bane vei for brexit-utsettelse, en ny folkeavstemning og nyvalg.

Publisert: 12.12.18 14:57

Statsminister Theresa May står overfor nok et massivt hinder når Det konservative parti skal stemme over mistillitsforslaget mot henne mellom 19 og 21 i kveld. Taper hun, blir hun tvunget til å gå av som partileder og statsminister når partiet har valgt ny leder. Vinner hun, vil hun få immunitet i ett år, som betyr at ingen vil kunne utfordre henne om ledervervet.

Samtidig har brexit-avtalen hennes blitt avslått flere ganger, og datoen 29. mars, når Storbritannia formelt skal forlate EU , rykker stadig nærmere uten en avtale og med britisk politikk i kaos.

Fikk du med deg?: May utsetter brexit-avstemningen

Spørsmålene – og scenarioene – er mange. Her er noen av dem.

Vinner eller taper hun?

– Det er et veldig rart tidspunkt å komme med et mistillitsforslag på, siden den nye avstemningen om brexit-avtalen til May skal holdes i januar. Det ville vært et mye mer naturlig tidspunkt å gjøre det på. Derfor har jeg en følelse av at den militante høyresiden i partiet, som Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg, har gjort et forarbeid som tilsier at de er sikre på at hun kommer til å tape, sier kommentator i VG, Yngve Kvistad.

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, mener May er presset fra alle kanter.

– Hun blir motarbeidet av begge fløyer i Det konservative parti. Det er så man synes synd på henne. Samtidig er det viktig å huske på at de hardeste brexit-motstanderne ofte er de som brøler høyest, og at det nok finnes en bred parlamentarikergruppe som mener det ville vært galskap å bytte leder midt i prosessen, sier Mustad.

Han legger til:

– Jeg kan ikke huske et lignende kaos i britisk politikk siden andre verdenskrig.

Hva skjer med brexit hvis hun kastes?

Kastes May, utsettes brexit.

– Tiden det vil ta å finne en ny leder, vil gjøre det helt sikkert at man ikke rekker å spikre en avtale før utmeldingsfristen 29. mars. EU er medgjørlige på en formell utsettelse, og jeg tror ikke De konservative vil enes om et brexit-alternativ innen den tid, siden det ikke har kommet noen realistiske alternativer til nå, sier Mustad.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson har lenge posisjonert seg for å bli ny leder av partiet, og ta over statsministerstolen. Mange andre kandidater ville vært klare til å ta over, men med Johnson ved roret vil det kjøres enda hardere på en hard brexit.

– Dersom han blir ny leder, vil han kjøre hardere på å forlate EU uten en avtale, sier Yngve Kvistad.

Hva vil Labour gjøre?

Mens det råder kaos i Det konservative parti, venter Jeremy Corbyn og Labour på det perfekte tidspunktet å felle regjeringen på.

– Labour sitter nå og vurderer når tiden er inne for å fremme mistillitsforslag mot regjeringen, felle den og fremtvinge et nyvalg. De vurderer det dit hen at de vil ha større sjanse til å kjøre på med et mistillitsforslag dersom May blir sittende, og et slikt mistillitsforslag mot regjeringen kan komme allerede i januar, sier Mustad.

Kan det bli en ny folkeavstemning om brexit?

Debatten om en ny folkeavstemning om brexit, har tiltatt i styrke. Brexit-forkjemperne mener det ville vært et demokratisk svik mot avstemningen i 2016, mens tilhengerne av en slik folkeavstemning mener det er en legitim prosess på grunn av det de ser på som endring i vilkårene rundt utmeldelsen av EU, og økonomiske konsekvenser av brexit som først nå ha blitt kjent. Mustad mener også flere i det konservative partiet ville støttet en slik folkeavstemning.

– Flere og flere i det konservative partiet ser på en folkeavstemning som den eneste veien ut av dette kaoset. Theresa May har løpt rundt i et hamsterhjul for å få på plass en avtale, og har blitt konsekvent motarbeidet fra begge sider. Dette er et skikkelig rot, og mange ser på en ny folkeavstemning som en måte å nøste opp i det på, sier Mustad.