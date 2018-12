MAKTKAMP: Rafael Ramírez hilser til tilhengerne etter Chávez sin død i 2013. Ved førersetet sitter president Nicolás Maduro, og bak ham førstedame Cilia Flores, hvis nevøer ble funnet skyldige i å forsøke å frakte 800 kilo kokain til USA. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Han var den mektige «olje-tsaren» og Chávez’ høyre hånd. Nå jaktes han av Maduro: – Han vil begrave meg

Mens Venezuela kollapser, gjemmer Rafael Ramírez seg et sted i Europa. I dette eksklusive VG-intervjuet snakker en av Hugo Chávez sine nærmeste menn ut.

Publisert: 23.12.18 21:22

Det sies at revolusjonen spiser sine barn. Den skjebnen lider også Rafael Ramírez.

Som en av Venezuelas mektigste menn, var han avdøde president Hugo Chávez’ sin lojale høyre hånd. Han ledet det nasjonale oljeselskapet PDVSA , et av verdens største, og var oljeminister.

I dag er oljeselskapet i ruiner og Venezuela befinner seg i en dyp humanitær krise. Og Ramírez har i likhet med over tre millioner av sine landsmenn flyktet fra Venezuela.

Der andre har forlatt familie og venner på grunn av den økonomiske og sosiale katastrofen, har Ramírez søkt dekning et sted i Europa fordi han blir anklaget for massiv korrupsjon av Hugo Chávez sin håndplukkede etterfølger Nicolás Maduro – Ramírez sin mangeårige rival og nå bitre fiende.

Anklager om korrupsjon er ikke nytt for Ramírez. Kritikerne hans har beskyldt ham for å ha plyndret statskassen og opposisjonen har holdt ham ansvarlig for hvitvasking av 11 milliarder dollar .

Men nå kom korrupsjonsanklagene fra en av Ramírez’ sine egne.

Mens Ramírez har søkt dekning, har regjeringen i Caracas bedt om hjelp fra Interpol for å finne ham, og forsøkt å få flere europeiske land til å utlevere ham – uten hell.

I dette eksklusive intervjuet med VG forteller Ramírez om livet på rømmen, om Maduro, sine egne presidentplaner og den humanitære krisen som utspiller seg i det som en gang var et av Latin-Amerikas rikeste land - en krise han selv nekter enhver skyld for.

– Vil begrave meg

Ramírez omtaler seg selv som en «politisk fange».

– Så klart frykter jeg for livet mitt. Både kontakter i militæret og forskjellige ministere i regjeringen har sagt at jeg for all del ikke må dra tilbake til Venezuela. Maduro kommer til å begrave meg. Det finnes ikke noen rettsstat der, sier Ramírez til VG.

Han befinner seg i et europeisk land, men vil av hensyn til egen sikkerhet ikke si hvor. Han hevder han blir forfulgt.

– Jeg kan ikke si hvor jeg er, men jeg flytter mye fra sted til sted. Maduro har sendt agenter til forskjellige ambassader for å forsøke å kidnappe meg. Hva som helst kan skje. Maduro har kansellert passet mitt, men jeg har dokumenter som gjør at jeg kan reise rundt, sier Ramírez.

Beskyldt for den største korrupsjonsskandalen i historien

Ramírez sin situasjon vekker kanskje ikke sympati blant hans mange kritikere og den skadeskutte opposisjonen i landet.

55-åringen, ingeniør og sosialist på sin hals, steg raskt i gradene under Hugo Chávez sitt styre. Etter statskuppet mot Chávez i 2002, som avsatte ham i noen timer, ble Ramírez forfremmet til både oljeminister og leder for PDVSA, Venezuelas nasjonale oljeselskap.

PDVSA ble senere nasjonalisert og politisert. Det skulle være, i Ramírez sine egne ord, «rødt, veldig rødt». Oljeselskapet ble en forlenget arm av «den bolivarianske revolusjonen» til Chávez. Det finansierte omfattende sosiale programmer, styrket landets posisjon i regionen og hjalp Chávez med å vinne valg.

Kritikerne mener derimot Ramírez var ansvarlig for å ruinere PDVSA – og at han lot Chávez bruke selskapet som sin personlige sparegris. Under tidenes høyeste oljepris maktet ikke selskapet å øke produksjonen, det ansatte tre ganger så mange ansatte, anskaffet enorm gjeld og ble anklaget for massiv korrupsjon.

Korrupsjonsanklagene ble sjeldent etterforsket. I 2016 ansvarliggjorde opposisjonen ham for hvitvasking av svimlende 11 milliarder dollar (95 milliarder kroner, journ.anm.) i selskapet – som ble kalt den største korrupsjonsskandalen i landets historie.

Ramírez nekter for enhver involvering i korrupsjon.

– Jeg ville dra til Venezuela for å forsvare meg mot disse latterlige beskyldningene. Men jeg fikk ikke lov til å dra av Maduro, fordi han mente jeg da ville gitt legitimitet til nasjonalforsamlingen. Han lot opposisjonen si hva de ville om meg. Da de debatterte narkotikasmuglingen til førstedamens nevøer, var derimot alle ministrene der for å forsvare henne og Maduro, sier Ramírez til VG.

Føler ingen skyld

Og i fjor, for ganske nøyaktig ett år siden, tok Maduro og regjeringen selv ut en ny korrupsjonstiltale mot Ramírez og 65 andre høytstående skikkelser i et raid mot PDVSA.

Ramírez hadde allerede da blitt fratatt jobben som direktør for oljeselskapet, blitt utenriksminister og senere blitt degradert til Venezuelas FN-utsending.

Revolusjonen hadde snudd seg mot Ramírez. Den bitre rivaliseringen og fiendskapet mellom ham og Maduro blusset opp til overflaten.

– Maduro har ingenting på meg. Hadde jeg hatt mulighet til å dra til Venezuela for å forsvare meg, hadde alle sett hvilken farse dette er, sier Ramírez.

Med ingenting å tape, er Ramírez nå nådeløs overfor Maduros fem år i sjefsstolen.

Venezuela har gått fra en påbegynnende økonomisk krise til fullstendig nedsmelting: Massiv hyperinflasjon, varemangel og usikkerhet har skapt det som akkurat nå er verdens største flyktningstrøm.

Og, ikke minst: Landet produserer nesten ikke olje lenger. I 2014, da Ramírez forlot PDVSA, produserte man tre millioner fat daglig. I dag er produksjonen kun på litt mer enn én million fat om dagen – og mens sektoren er i fritt fall, flykter titusenvis av arbeidere og de som er igjen, går sultne på jobb.

Ramírez hevder han er uten skyld i kollapsen.

– Føler du ingen skyld for kollapsen i oljeselskapet, og den humanitære krisen i Venezuela?

– Nei, absolutt ikke. Da jeg forlot PDVSA, var det et velfungerende selskap. Jeg presenterte alle år presise regnskap for produksjonen vår, du kan se det selv. Numrene er der, sier Ramírez.

– Men mange peker på at dagens kollaps skyldes tiden du drev selskapet – ved manglende investering, anskaffelse av massiv gjeld og korrupsjon i selskapet?

– Nei, nei, nei. Dette er akkurat det argumentet Maduro bruker. At problemet i Venezuela handler om korrupsjon i PDVSA. Det er ikke sant. Selvsagt fantes det tilfeller av korrupsjon, som i alle selskaper, og det trengtes å straffes. Men PDVSA var ikke unikt i Venezuela. Det ble begått korrupsjon innad i eksportsystemet, i valutasystemet, ja, selv i Miraflores (presidentpalasset, journ.anm.). Og korrupsjon har det alltid funnes i en oljestat som Venezuela, sier han.

– Så hva har skjedd de siste fem årene som kan beskrive denne kollapsen, mener du?

– Maduro har ikke peiling på olje, og han har ikke peiling på økonomi. Han har gitt ansvaret for selskapet til militæret, arrestert folk over en lav sko og spredt en massiv frykt i selskapet. Ingen tar avgjørelser lenger. Han har lammet hele industrien, er Ramírez sin versjon.

Stolt over egen arv

Han mener Maduro forræder revolusjonen til Chávez. Gjennom intervjuet er ikke Ramírez like lysten på å snakke om menneskerettighetsbruddene, de politiske fangene og de autoritære trekkene Chávez har blitt kritisert for av menneskerettighetsorganisasjoner .

– Maduro har ranet navnet til Chávez. Regjeringen til Maduro har ikke noe å gjøre med ham. Ikke bare har de ødelagt landet, men det er en veldig autoritær regjering som planter frykt i folk, har politiske fanger og kjøper opp pressen, sier Ramírez.

Han er ikke en angrende synder. Han er stolt over Hugo Chávez sin arv, og sin egen.

– Vi hadde et unikt oljeselskap, fordi rollen var å hjelpe til med den sosiale utviklingen i landet. Noen vil stille spørsmål ved dette, men jeg føler meg stolt fordi vi klarte å hjelpe masse mennesker, sier han.

Vil bli president

Epoken med sosiale fremskritt, støtte fra store deler av den internasjonale venstresiden og Hollywood-kjendiser er over i Venezuela.

Men 20 år etter at Hugo Chávez tok makten, har «chavismoen» bevist seg overraskende overlevelsesdyktig – og har klamret seg fast til tross for fullstendig økonomisk kollaps og at de nå har status som en internasjonal pariastat.



1 av 2 PÅ ROADTRIP: Sean Penn var én av flere Hollywood-kjendiser som lot seg begeistre av Hugo Chávez. Her på biltur i Venezuela i 2007. HO / X80001

Ved å fengsle opposisjonspolitikere og kjøpe seg lojalitet i militæret, har Maduro mot alle odds klart å holde seg ved makten. Men spørsmålet mange stiller seg er hvor lenge han makter å holde hodet over vann i en økonomisk kollaps uten historisk sidestykke – og som etter alle solemerker blir verre neste år.

FN venter at totalt 5,3 millioner venezuelanere kommer til å ha flyktet i løpet av 2019.

Omtrent like mange som flyktet fra krigen i Syria.

Et av mange scenarioer som har blitt lansert er at chavistaene beholder makten – men at det på sikt kan bli en intern maktovertagelse. Blir det en realitet, er Ramírez mer enn klar. Han legger ikke skjul på presidentplanene sine:

– Dersom jeg hadde hatt mulighet, ville jeg stilt som lederkandidat i sosialistpartiet og målt meg med Maduro. Jeg har alle muligheter til å få landet ut av denne krisen, sier han, og legger til:

– Jeg vil alltid være lojal mot Chávez og sosialismen.