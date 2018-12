Mener dette viser iskald stemning mellom Theresa May og EU-presidenten

UTENRIKS 2018-12-14T14:58:00Z

En video fra EU-toppmøtet i Brussel viser en angivelig opphetet diskusjon mellom statsministeren og Jean-Claude Juncker.

Publisert: 14.12.18 15:58 Oppdatert: 14.12.18 16:08

Brexit-striden har nådd et toppunkt den siste uken etter at Storbritannias statsminister Theresa May utsatte forhandlingene på ubestemt tid, samt overlevde onsdagens mistillitsforslag mot seg.

Torsdag var May i Brussel for ytterligere samtaler med EU. Et videoklipp som er tatt i forkant av møtet viser imidlertid ingen god stemning mellom statsministeren og EU-president Jean-Claude Juncker.

Klippet har skapt overskrifter i en rekke internasjonale medier, som hevder at det viser en heftig diskusjon mellom de to toppene.

– Jeg hadde en robust diskusjon med Jean-Claude Juncker, sa den britiske statsministeren da hun møtte pressen etter EUs toppmøte i Brussel fredag.

Blant mediene som har omtalt den mulige dårlige stemningen, er The Telegraph. De beskriver henne som «tydelig sint».

Det er imidlertid ingen lyd på klippet, hvor man ser Juncker legge en hånd på armen til May. Statsministeren på sin side ser opprørt ut. Mot slutten av klippet holder Juncker en hånd opp mot May, som for å roe henne ned.

Utvekslingen mellom de to er til stor kontrast fra de oppstilte bildene hvor May og Juncker smilende tar hverandre i hendene foran EU-flagget og Storbritannias flagg.

Flere politisk engasjerte profiler har gått ut på Twitter og påpekt den angivelige isende stemningen mellom de to partene.

«Dette, fra livesendingen til EU akkurat nå, ser ikke ut til å være en hyggelig diskusjon», skriver Politicos brexit-korrespondent Charlie Cooper.

Assisterende produsent hos Euronews, Philip Sime, har lagt ut et klipp av den angivelige konfrontasjonen på Twitter med teksten:

«Dette ser ikke akkurat ut som en utveksling av høflighetsfraser mellom Theresa May og Jean-Claude Juncker underveis i brexit-forhandlingene», skriver han.

Under møtet uttalte EU-presidenten ifølge den britiske avisen Express at «det er Storbritannia som forlater EU. Våre britiske venner må si hva de ønsker, i stedet for å spørre oss om hva vi vil ha. Jeg synes det er ukomfortabelt.»

– Vi ønsker innen få uker at våre britiske venner gjør klart sine forventninger av oss, fordi denne debatten er noen ganger vag og upresis, sa han.

May på sin side gjentar at hun har genuin tro på avtalen for begge parter, og at hun ønsker å komme til enighet.

– Jeg forventer ikke et umiddelbart gjennombrudd, men jeg håper at vi kan starte arbeidet så fort som mulig med de forsikringene som er nødvendige, sa hun.