Krakatau-vulkanens dødelige historie

2018-12-23

Vulkanen som trolig er årsaken til den kraftige tsunamien i Indonesia har tidligere stått bak en av de dødeligste tsunamiene i verdenshistorien.

Live Vedeler Nilsen

Natt til lille julaften norsk tid slo en stor tsunami-bølge innover vestkysten av Banten-provinsen på Java i Indonesia . Så langt er minst 222 personer bekreftet omkommet. Årsaken til tsunamien er trolig et utbrudd fra vulkanøya Krakatau. I kombinasjon med uvanlig kraftig høyvann skal vulkanutbruddet ført til et undersjøisk skred og en flodbølge.

I tillegg til de omkomne er det meldt om 843 skadde og 30 savnede mennesker.

Det er ikke første gang vulkanen har tatt menneskeliv. Krakatau-vulkanen har en dødelig historie.

Sprengt i luften

Høsten 1883 lyste kveldshimmelen opp i voldsomme farger over hele verden. Det blodrøde skjæret som fylte himmelen skyldtes et av de kraftigste vulkanutbruddene noensinne – Krakatau-utbruddet på Java i august 1883.

Det skjebnesvangre utbruddet førte til at så mange som 36 000 mennesker omkom. En stor del av øya vulkanen ligger på ble sprengt i luften, og rekken med tsunamier som fulgte nådde på et tidspunkt helt fram til Jemen på den arabiske halvøy.

Lyden som etterfulgte utbruddet er regnet for å være den høyeste lyden som noen gang er registrert.

Kapteinen på et forbiseilende skip beskrev synet av aktiviteten i området slik i loggboken sin:

«Solen lignet en azurblå kule, som hang i en uhyre kuppel av melkeglass.» Skipet målte dampsøylen som fulgte til å være 17 meter høy.

Jernbanespor revet opp fra bakken

Ingen som overlevde så øya sprenge i luften, og kun to mennesker vites å ha sett et glimt av den enorme bølgen på vei vekk fra eksplosjonsstedet.

Den ene av dem var den unge embetsmannen Abell, som var på reise i mørket da han så den enorme bølgen fosse mot ham, høy som et tre. Han løp så fort han kunne opp på den nærmeste høyden. Derfra så han landet under seg forsvinne under vann. Først etter fire timer våget han seg ned igjen til byen nedenfor høyden. Ikke en sjel var å se. Jernbanesporene var revet opp og lå på bakken, krøllet som potetskrell.

Det var tsunamien som tok 36 000 menneskeliv og jevnet 183 landsbyer med jorden den sommeren.

Selv i kanalen mellom England og Frankrike merket man endringer i vannstanden på grunn av bølgen noen dager senere.

Inspirerte Munchs «Skrik»

Selv i Norge kunne man se de skremmende fargene i lang tid etter vulkanen. Solnedgangene skal ha inspirert flere kunstnere, blant annet Edvard Munch, som skrev i dagboken sin om inspirasjonen til maleriet Skrik:

«Plutselig ble himmelen blodrød, skyer som blod og ildtunger hang over den blåsvarte fjorden og byen. Jeg sto alene, skjelvende av bekymring. Jeg følte et stort endeløst skrik som gjennomtrengte naturen».

Den blodrøde himmelen kunne ses i Oslo, den gang Kristiania, i nesten fire måneder, fra november 1883 til februar 1884.

