MISSILER: Iran anklages i en ny FN-rapport for direkte eller indirekte å ha forsynt Houthi-opprørerne i Jemen (bildet) med missiler og annet militært utstyr. Foto: AP / NTB scanpix

FN-rapport anklager Iran for brudd på våpenembargo

NTB

Publisert: 13.01.18 08:07

UTENRIKS 2018-01-13T07:07:57Z

Iran har brutt våpenembargoen mot Jemen ved at iranske missiler på direkte eller indirekte vis har funnet veien til Houthi-opprørerne, slår en FN-rapport fast.

Rapporten viser til at missiler skutt fra Jemen mot mål i Saudi-Arabia har iransk opprinnelse.

– Panelet har identifisert missilrester, tilhørende militært utstyr og droner av iransk opprinnelse, som har funnet veien til Jemen etter at det ble innført våpenembargo i 2015, konkluderer en gruppe FN-eksperter.

Forstå bakgrunnen og Saudi-Arabia og Irans roller : Dette er krigen og krisen i Jemen.

Ekspertene har vært i Saudi-Arabia og foretatt undersøkelser og la fredag fram en 79 sider lang rapport for FNs sikkerhetsråd.

Spenningen mellom Saudi-Arabia og Iran har økt etter at en missil ble avfyrt mot Saudi-Arabia fra jemenittisk territorium i november. Iran nekter for å være involvert. Les mer her.

Iran nekter

Iran nekter for å væpne Houthi-opprørerne og anklaget i desember USAs FN-ambassadør Nikki Haley for å legge fram fabrikkerte beviser.

Haley viste da fram rester av et angivelig iransk missil som var skutt mot flyplassen i Riyad i Saudi-Arabia i november.

FN-eksperter som undersøkte de samme restene konkluderte da med at missilene var av en heller ordinær og mye brukt type og konkluderte med at det ikke lot seg gjøre å fastslå hvor de var produsert.

Direkte eller indirekte

Etter å ha besøkt Saudi-Arabia og undersøkt flere rester konkluderer FN-ekspertene nå med at missilene som er avfyrt fra Jemen er av samme konstruksjon som «det iranske Qiam-1-missilet og ganske sikkert er produsert av samme produsent».

Dronene som er funnet er «så å si identiske» med droner som produseres av iranske Hesa, heter det videre i rapporten.

– Iran har ikke satt i verk de nødvendige tiltak for å hindre at Houthi-opprørerne direkte eller indirekte får tilgang på missiler og droner, konkluderer FN-rapporten.

Krigsforbrytelser

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015 i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Koalisjonen har siden gjennomført tusenvis av flyangrep, minst 10.000 mennesker er ifølge FN drept, skoler og sykehus er bombet i grus og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt.

17 millioner mennesker i Jemen er nå avhengige av matvarehjelp utenfra for å overleve, og rundt 7 millioner av dem står ifølge FN på randen av sult.

Amnesty International og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

FNs generalsekretær António Guterres har gått hardt ut mot Saudi-Arabia og krever øyeblikkelig stans i landets krigføring i Jemen.