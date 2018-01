UNDERERNÆRTE: Søsknene skal ha vært ekstremt underernærte da politiet ankom huset søndag. Politiet trodde at alle var barn på tross av at syv av dem skal ha vært over 18 år. Foto: PRIVAT

Nabo til skrekkhuset: Visste ikke at det bodde barn der

Tilsynelatende lykkelige poserer storfamilien her på et bilde fra 2016. Men bak fasaden mener politiet at de 13 barna ble utsatt for tortur.

Det var et skrekkslagent syn som møtte politiet da de ankom huset i Perris i delstaten California tidlig søndag morgen: Flere barn var lenket til sengene sine med kjetting og lås i mørke og illeluktende rom. Søsknene hadde ikke direkte tilgang til vann eller mat, og politiet beskriver ofrene som «underernærte og veldig skitne».

– Forholdene var forferdelige, sier Riverside County-sheriff Greg Fellows på en pressekonferanse sent tirsdag kveld norsk tid.

Politiet startet den omfattende etterforskningen etter at et av barna på 17 år klarte å rømme ved å hoppe ut av et vindu. På telefon fortalte jenta til politiet at hun og tolv andre brødre og søstre ble holdt fanget av foreldrene. Ifølge politiet hadde hun bilder som støttet opp under historien. Sheriffen roser nå 17-åringen for hennes mot.

– Du kan forestille deg å være lenket til en seng. Jeg vil kalle det tortur, sier Fellows.

– Moren virket overrasket

Foreldrene David Allen Turpin (57) og Louise Anne Turpin (49) er pågrepet for tortur og barnemishandling. Det er uklart hvordan de stiller seg til anklagene. Sheriffen sier at de på nåværende tidspunkt ikke har vist noen tegn på psykiske lidelser.

– Men moren virket overrasket over at vi var der, sier Fellows.

Da de startet etterforskningen gikk politiet ut ifra at alle søsknene var barn, men det viste seg at syv av ofrene er over 18 år. Den minste barnet er to år, mens den eldste er 29 år. Samtlige er nå innlagt på sykehus.

Det er uklart hvor lenge de skal ha blitt holdt fanget, skal ifølge helsepersonell «indikerer tilstanden at det har vært en lengre periode», skriver LA Times .

– Jeg visste ikke at det bodde barn i huset

Familien bodde i en forstad i Perris, som ligger omtrent 43 kilometer sør for San Bernardino i delstaten California. Det er omtrent en to timers kjøretur fra Los Angeles.

Familien har bodd her siden 2014, men har ifølge politiet aldri hatt kontakt med hverken politiet eller sosialarbeidere.

Naboene er forskrekket over at 13 mennesker skal ha bli holdt fanget rett foran øynene på dem. Noen forteller at de ikke visste at ekteparet hadde barn.

– Jeg hadde ingen anelse om at dette foregikk. Jeg viste ikke at det bodde barn i huset, sier en av naboene ifølge The Guardian.

En annen nabo forklarer at han aldri la merke til barna, men så foreldrene ved noen få anledninger. Nabolaget hadde ingen mistanker om at noe ulovlig skjedde innenfor de fire veggene, og beskriver det de har sett av familien som «normalt».

70 millioner i kausjon

Turpin-paret ble umiddelbart pågrepet da politiet ankom huset og fant flere av barna lenket til sengene sine. De skal ikke ha hatt noen logisk forklaring på hvorfor de ble holdt i fanget, og ble brakt inn til avhør.

Nå er de siktet for flere tilfeller av tortur og barnemishandling. Kausjonen er satt til 70 millioner norske kroner for hver av foreldrene, ifølge pressemeldingen.

Det er foreløpig uklart hvordan de stiller seg til anklagene.

Faren hadde hjemmeskole for barna

Den 57 år gamle faren skal ha begjært seg konkurs i 2011. Han skal ha hatt omtrent 500 000 dollar i gjeld på tross av at han skal ha hatt en inntekt på omkring 140 000 dollar i året som ingeniør, skriver The New York Times.

De siste seks årene skal faren hatt tillatelse til å drive en privat skole fra deres eget hjem. Turpin er satt opp som rektor for hjemmeskolen under navnet Sandcastle Day School. I år har hjemmeskolen registrert seks studenter på både barne- og ungdomsskolenivå.

Besteforeldrene: – En god, kristen familie

Foreldrene til den siktede faren forteller ABC News at de er overrasket og sjokkert over at han skal ha holdt barnebarna deres fanget. De sier at de blir ansett som en «god, kristen familie».

Besteforeldrene til ofrene skal ikke ha sett Turpin-paret siden de besøkte dem i California for fire til fem år siden. De skal dog ha holdt kontakten over telefonen, men de har ikke snakket med barnebarna.

Sist gang de så barnebarna sine hadde de lagt merke til at de så magre ut, men at de virket lykkelige.

