Covid-19 har gjort Unicefs arbeid mye vanskeligere. Organisasjonen opplever en veldig økning i antallet mennesker som trenger hjelp. Foto: AP / NTB

Unicef: Stadig flere barn i nød

Antallet mennesker som FNs barnefond skal hjelpe, skyter i været. På ett år har det økt fra 84 til 300 millioner, 190 millioner av dem barn, sier Unicef Norge.

– Covid-19 er blitt en krise for barns rettigheter. De valgene vi nå tar, vil påvirke fremtiden til oss alle, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

Covid-19-viruset har gjort bistandsarbeidet enda mer krevende. Unicefs årlige prognose for hvor mye som trengs til nødhjelp, har økt fra knappe 37 milliarder kroner til drøyt 56 milliarder kroner.

Konflikter og klimaendringer førte allerede i 2019 til at et historisk stort antall barn trengte humanitær hjelp. Så kom coronapandemien.

Utdanningskrise

Nå står barnerettigheter som liv, helse, utdanning og beskyttelse i fare, mener organisasjonen:

Covid-19 utløste en utdanningskrise fra starten av, hvor over 90 prosent av alle verdens elever ble berørt. Allerede har en million barn droppet ut av skolen bare i Venezuela.

Siden har arbeidet med å vaksinere barn blitt forhindret i over 60 land. I Syria alene trenger over 10 millioner mennesker vann, sanitærprodukter og såpe, skriver Unicef.

En hel generasjon

Økonomisk ustabilitet og forstyrrelser i grunnleggende tjenester setter arbeidet med å bekjempe underernæring flere tiår tilbake. I Jemen har antallet akutt underernærte økt med 10 prosent.

– Vi står overfor en reversering av mye av det vi har oppnådd de siste tiårene. Vi snakker om en hel generasjon som vil lide, sier Viken.

Unicef vil lede den globale distribusjonen av vaksiner og sørge for at 92 av verdens fattigste land får hjelp til testing og medisiner. Målet er å sikre to milliarder vaksinedoser i løpet av 2021.

