Titusenvis i gatene i helgen: Derfor demonstrerer de i Frankrike

Voldsvideo og lovforslag har satt sinnene i kok i Frankrike. – Tolkes som en dreining i autoritær retning, sier forsker Franck Orban.

Lørdag var mer enn 50.000 franskmenn ute i gatene for å demonstrere mot myndighetene, én uke etter at mer enn 130.000 hadde protestert over hele Frankrike.

Lørdag utviklet de fredelige demonstrasjonene seg også til voldelige opptøyer.

Årsaken til de store demonstrasjonene er både en video som viser politivold og et omstridt lovforslag.

Demonstrasjonene kom i gang i slutten av november, etter at en video som viser grov politivold ble gjort kjent via det franske nettstedet Loopsider. Videoen viser fire politimenn som angrep musikkprodusenten Michel Zecler på vei inn til musikkstudioet sitt i Paris og utsatte ham for grov vold 21. november.

– Det eksploderte da videoen ble kjent, sier Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og programleder i podkasten Frankrike forklart.

– Hadde ikke videoen kommet ut, ville vi ikke nødvendigvis sett den samme graden av motstand mot de nye lovforslagene, sier Orban.

Omstridt lovforslag

Samtidig som videoen sendte sjokkbølger gjennom Frankrike, er et omstridt forslag til ny sikkerhetslov til behandling i den franske nasjonalforsamlingen og senatet.

Forslaget som har skapt mest sinne er artikkel 24, hvor det står at man kan straffes med både fengsel og bøter dersom man sprer bilder eller videoer av polititjenestemenn.

Med den nye loven vil dermed det kunne bli straffbart å dokumentere politivold med bilder eller video.

– For mange tolkes det som en dreining i autoritær retning, hvor man mister muligheten til å kunne forsvare seg mot politivold, sier Orban.

PROTEST: Politiet bruker vannkanoner for å spre demonstranter som protesterer ved Bastille-plassen i Paris 28. november. Foto: François Mori / AP

Orban forteller at det er forskjellige meninger blant demonstrantene om hva politikerne må gjøre nå.

– Noen protesterer mot artikkel 24, mens andre krever at hele lovforslaget trekkes.

Demonstrasjonene skjer også på et tidspunkt hvor Frankrike går gjennom sin andre nedstenging.

– Stemningen er veldig anspent og antennelig. Coronaviruset har gjort at folk har fått innsnevret friheten sin, og nå frykter de at regjeringen vil innskrenke friheten deres enda mer, sier Orban.

Macron innrømmer politivold

Mandag 30. november kunngjorde president Emmanuel Macrons og hans parti at de ville omskrive det omstridte forlaget til artikkel 24 i sikkerhetsloven. Likevel fortsetter protestene både i Paris og andre byer.

Senere samme uke ble den franske presidenten intervjuet av nyhetsstedet Brut, der han for første gang skal ha innrømmet at landet har et problem med politivold.

– Han ble grillet av to programledere, og til slutt innrømmet han at det var politivold i Frankrike, forteller Franck Orban.

– Macron sa at han vil få opprettet en plattform hvor man kan ringe og varsle om episoder der man har opplevd vold fra politiet. Hvorvidt det vil skje i praksis er et annet tema.

ANTENNELIG: Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, mener coronakrisen forsterker spenningene i Frankrike for tiden. Foto: Høgskolen i Østfold

