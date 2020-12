TRENGER AKUTT HJELP: Helsedirektør i region Stockholm, Björn Eriksson, ber om hjelp fra andre etater. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske sykehus: − Belastningen er den største i moderne tid

Helsedirektøren i region Stockholm ber andre etater om hjelp til å håndtere kritisk bemanningsmangel på svenske sykehus. Men svenskene vil foreløpig ikke ha hjelp fra nabolandene.

Søndag morgen kommer helsedirektør i region Stockholm, Björn Eriksson, med en innstendig bønn til andre etater, via Aftonbladet:

Personell ved sykehus i Stockholm-området trenger akutt avlastning. Tilstanden på sykehusene er ifølge Eriksson den vanskeligste i moderne tid.

– Ingen har opplevd noe lignende, sier han til Aftonbladet.

Lørdag uttrykte også fagforeningen for svenske helsearbeidere i Sverige bekymring for at de må begynne å prioritere hardere siden helsepersonell er utslitt og slutter i jobbene sine.

Blant annet har 34 av 50 sykepleiere på intensivavdelingen ved Danderyds sykehus i region Stockholm sluttet siden januar.

PERSONELLFLUKT: Godt over halvparten av de ansatte ved intensivavdelingen på Danderyds sykehus har sluttet siden januar. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Regionen søker nå helseutdannet arbeidskraft fra andre virksomheter, blant annet Trafikverket, Sveriges svar på Statens vegvesen, og politiet.

– Vi trenger å bli flere, helt enkelt, sier Eriksson.

Han forteller at han lørdag også hadde et møte med private sykehus om å få støtte i form av personell fra dem.

– Vi pratet om den vanskelige situasjonen og jeg synes vi fikk positive reaksjoner. Men ord holder ikke. Nå avventer vi i noen dager, ellers må vi finne andre løsninger.

Ifølge Eriksson trengs det noen hundre personer til for at de skal få kontroll på situasjonen.

Totalt har Sverige 320.098 registrerte smittetilfeller, og antall døde som følge av coronaviruset er i skrivende stund på 7514. De siste 14 dagene er det registrert 437 coronarelaterte dødsfall i landet.

Sverige hadde høye smitte- og dødstall også i våres. Lenge håpet svenske eksperter at den høye smitten i landet skulle lede til flokkimmunitet til sommeren, slik at landet kunne unngå en andre bølge av viruset. Det viste seg å være en feilslått strategi, for den svenske andrebølgen har i høst slått inn over landet med voldsom kraft. I Skåne legges tre ganger så mange personer inn på sykehus nå sammenlignet med første bølge.

Helsedirektør Eriksson er bekymret for at smittesituasjonen ikke ser ut til å forbedres:

– Nei, snarere øker den noe og det er høyst urovekkende. De som jobber på intensivavdelingene går 12-timersvakter. Det er ekstremt slitsomt i den varme smittevernutrustningen, sier Eriksson.

På spørsmål fra Aftonbladet om hvorvidt det kan bli aktuelt å få hjelp fra andre land, svarer Eriksson:

– Ja. Hjelp fra andre land koordineres nasjonalt av Socialstyrelsen om det skulle bli aktuelt.

Finland har tilbudt å hjelpe Sverige i den pågående helsekrisen. Også Norge har på spørsmål fra NRK har åpnet for å sende helsepersonell til Sverige for å bistå.

VG spurte lørdag kveld Sverige om de trenger hjelp. De takket da nei.

Det svenske Utenriksdepartementet viste til Socialstyrelsen som videreformidlet et svar fra kriseberedskapssjef Johanna Sandwall.

– Nei, det finnes ingen slike planer akkurat nå. Vi har kapasitet tilgjengelig nasjonalt for å møte behovet for pleie akkurat nå. Det finnes et nordisk samarbeid under den nordiske helseberedskapsavtalen, hvor vi skal hjelpe hverandre ved kriser. Men Socialstyrelsen har ikke bedt om hjelp fra andre land ennå, sa hun.

