VAKSINERT: Karina Larsen. Foto: PRIVAT

Karina fikk kinesisk vaksine i Dubai: − Følte meg privilegert

Samme dag som Pfizer-vaksinen er godkjent for bruk i Norge, ble norske Karina Larsen vaksinert i Dubai – med den kinesiske vaksinen Sinopharm.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg følte meg privilegert, i og med at jeg fikk Sinopharm nå. Jeg er veldig glad for å ha fått tatt sprøyten, og har en god magefølelse, forteller Larsen til VG, natt til tirsdag lokal tid.

Hun er gift med en emirataraber som jobber i Dubai, og har derfor oppholdstillatelse i De forente arabiske emirater. Derfor får hun også tilbud om vaksine – helt gratis, forteller hun.

– Jeg er imponert over systemet deres, det er godt organisert, sier den nyvaksinerte Larsen om det emiratarabiske vaksinasjonsbyråkratiet.

Opplevd mindre bivirkninger

Etter at hun ble vaksinert mandag, har hun opplevd noen mindre bivirkninger som litt svie og hodepine. Likevel understreker hun at hun har følt seg pigg nok til å være aktiv, og har vært ute av huset på ettermiddagen.

– Jeg har ikke fått noen alvorlige bivirkninger.

Larsen mener det ikke er noen grunn til å være skeptisk til Sinopharm-vaksinen.

– Det bunner nok i konkurranse mellom land, om å være først. Jeg synes det er teit, fordi alle har samme formål, sier hun.

– Man skal redde alle likt, det skal ikke være noen politikk bak dette arbeidet, fortsetter Larsen.

Annerledes utviklet

Sammen med Sinovac-vaksinen er Sinopharm de to fremste vaksinekandidatene utviklet i Kina. Begge er utviklet på en mer tradisjonell måte enn både Moderna og Pfizer-vaksinene, skriver BBC.

For mens de kinesiske vaksinene fungerer ved å bruke drepte viruspartikler til å eksponere immunforsvaret for viruset uten å risikere alvorlig sykdom, er mRNA-vaksinene, som Moderna og Pfizer, utviklet slik at en del av virusets «genetiske kode» injiseres i kroppen for å lage deler av viruset, noe som er nok til å trene opp immunforsvaret mot hele viruset, skriver kanalen.

Den kinesiske måten å utvikle en vaksine på er mer tradisjonell, og samme modell er blant annet brukt i vaksinene for rabies, meslinger og den vanlige influensavaksinen.

– Vi vet ikke om mRNA-vaksinene er mer effektive enn den gamle måten før på denne tiden neste år, sier doktor James Elder ved Texas Health Harris Methodist Hospital til healthline.com.

Han sier vider at han ikke har nok data til å uttale seg om de kinesiske vaksinene.

– Men det er en type vaksine vi vanligvis bruker i USA. Om det er gjort riktig, bør den være trygg. Og jeg regner med at forskerne i Kina er minst like smarte som andre forskere i verden.

Godkjent for «nødbruk» i juli

Sinovac-vaksinen har vært godkjent til «nødbruk» i Kina siden juli, men er fortsatt i fase 3 der den blir testet i blant annet Brasil, Indonesia og Tyrkia. Det er ifølge BBC ikke publisert data fra denne fasen ennå.

Heller ikke Sinopharm-vaksinen har publisert data fra fase 3.

– Det er normalt å vente for analysene fra fase 3 før man startet opp et vaksineprogram godkjent for «nødbruk», har professor Dale Fisher ved National University of Singapore uttalt til CNBC, og la til at en slik godkjenning ville vært uakseptabel i vestlige land.

Ifølge myndighetene i De forente arabiske emirater, som godkjente Sinopharm-vaksinen 9. desember, er den 86 prosent effektiv, skriver New York Times.

Overbevist av sjeik Mohammed

Larsen forteller at også hun først tenkte hun ville foretrekke å ta Pfizer-vaksinen, men at hun ble overbevist blant annet fordi sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater, vaksinerte seg i november.

– Når han tar den, ser jeg på han som en rollemodell, forklarer hun.

– Synes du Kong Harald bør gjøre det samme?

– Det må han vurdere selv, men det ville skapt tillit om han gjorde det.

Samtidig påpeker Larsen at hun ikke nødvendigvis ville tatt hvilken som helst vaksine. Den russiske vaksinen fra Gamelaya-instituttet i Moskva, er hun for eksempel mer skeptisk til.

– Den jeg fikk har jeg gjort research på, og jeg kjenner systemet i Dubai, etter å ha bodd her i flere perioder. Når de går god for Sinopharm, vekker det tillit, forteller hun.