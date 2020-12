MOTSTANDER: T.h. Vladimir Putin under torsdagens pressekonferanse. T.v. Aleksej Navalnyj under et intervju med bloggeren Jurij Dud i oktober. Foto: NTB

Putin om Navalnyj-forgiftningen: − Hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben

Vladimir Putin (68) avviser beskyldningene om at han sto bak forgiftningen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) som vestlig propaganda.

– Hadde vi stått bak, så hadde vi fullført den jobben, sier Russlands president på sin årlige pressekonferanse torsdag.

Sagt med andre ord: Om Kreml hadde stått bak, hadde Navalnyj vært død i dag. Etter et lengre sykehusopphold, der han først lå i koma, er han i dag i brukbar form.

Det var den 20. august at den kjente opposisjonspolitikeren ble syk på et fly fra Sibir til Moskva. Han kom etter hvert til behandling på et sykehus i Berlin. Vestlige eksperter fra flere land har hevdet at Navalnyj ble forgiftet.

En stor granskning av en rekke media ble denne uken offentliggjort. Der ble det vist fram navn og bilde på åtte russiske etterretningsagenter fra FSB som ifølge mediene har fulgt etter Aleksej Navalnyj i årevis.

Navalnyj selv sa tidligere denne uken at han er sikker på at Putin ga ordren til forgiftningen.

«Pasienten i Berlin»

Etter å ha vært taus om Navalnyj-saken lenge, svarer Putin torsdag på beskyldningene. På samme måte som sin pressetalsmann Dmitrij Peskov, som aldri tar Navalnyjs navn i sin munn, omtaler også Putin sin motstander konsekvent bare som «pasienten i Berlin».

Putin sier også at Navalnyj «ikke er viktig nok» til å være et mål for Kreml. Presidenten la også mistanken over på vestlig etterretning.

– Vi vet hva dette er. Legalisering av materiale fra amerikanske spesialtjenester. FSB-agenter vet at de blir overvåket, sier Vladimir Putin ifølge en rekke medier, blant annet nyhetsbyrået Tass.

Han mener det er informasjonskrig fra vesten og at «avsløringene» i vestlige medier i virkeligheten er utført av vestlig etterretning og at målet er å diskreditere Putin selv.

– Vi har sett det før, sier presidenten, og understreket at det var han som ga tillatelsen om at Aleksej Navalnyj kunne flys ut av Russland og til behandling på tysk sykehus.

Det var Bellingcat, The Insider, CNN og Der Spiegel som tidligere denne uken la fram avsløringen om de åtte FSB-agentene. De hevdet også at Navalnyj ble forgiftet med kunnskap fra aller høyeste nivå i Moskva, inkludert Vladimir Putin selv. På pressekonferansen svare Putin med at det er «fabrikkerte nyheter».

«Hvitvasking»

– Dette er ikke en granskning. Det er hvitvasking av materiale fra amerikanske spesialtjenester.

Ifølge mediene har FSB - etterfølgeren til KGB - fulgt Navalnyj på hans turer rundt i Russland helt siden 2017, og at dette var folk som hadde «spesialtrening i kjemiske våpen, kjemi og medisin» og «var i nærheten av» opposisjonslederen i dagene og timene rundt forgiftningen.

Navalnyj lå på sykehus i Berlin i én måned og befinner seg nå på hemmelig sted i Tyskland. Men han har flere ganger hevdet at han har tenkt å dra tilbake til Russland. Opposisjonslederen har blitt arrestert utallige ganger, men har hele tiden kommet tilbake og fortsatt sin kamp, som særlig handler om å avsløre korrupsjon blant politikere og byråkrater.

Nervegift

Vestlige eksperter hevder at han ble forgiftet med Novitsjok, en serie nervegifter som ble utviklet i Sovjet-tiden. Russiske leger og etterretning hevder på sin side at de ikke har funnet noe spor av det i prøvene de tok av opposisjonslederen før Navalnyj ble flyttet i en norskprodusert spesialbåre til Tyskland. Aleksej Navalnyj selv har hevdet at russiske myndigheter holdt ham igjen et par dager i håp om at alle spor av forgiftningen skulle bli borte.

Putins pressekonferanse varer vanligvis i fire-fem timer, og pressesjef Dmitrij Peskov advarte om at det kunne bli enda lengre i år på grunn av at det er en digital pressekonferanse.

PS: Vladimir Putin sier også at han ennå ikke har bestemt seg om at han kommer til å stille som kandidat ved neste presidentvalg, i 2024. Putin var president i to perioder fra 2000 til 2008 og deretter ytterligere to perioder fra 2012 til 2024. Endringer i forfatningen gjør at han kan stille som kandidat også i 2024 og 2030, om han ønsker det.