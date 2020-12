DØD: John le Carré døde lørdag 12.desember. Foto: The Canadian Press

John le Carré er død

Den verdensberømte britiske spionforfatteren John le Carré er død, 89 år gammel. Det bekrefter familien hans overfor The Guardian.

Familien bekrefter at le Carré døde av lungebetennelse lørdag kveld.

– Vi er alle i dyp sorg over hans død, skriver familien i en uttalelse.

Agenten hans omtaler ham som en «udiskutabel gigant i engelsk litteratur».

Le Carré døde lørdag 12.desember, men dødsfallet ble ikke kjent før hans agent gikk ut med nyheten i Sky News søndag.

Agenten hans, Jonny Geller, beskriver den avdøde forfatteren som en gigant innen engelsk litteratur.

– Jeg har mistet en mentor, en inspirasjon og viktigst av alt, en venn, sier Geller til the Guardian.

Bøker som «The Spy Who Came in from the Cold», «Tinker Tailor Solider Spy», og «The Night Manager» var bestseller over hele verden, skriver the Guardian.

Carré har tidligere innrømmer til den britiske avisa The Times at han selv har en fortid i spionasje. Forfatteren som er kjent for bøker som «Spionen som kom inn fra kulden», sa i et intervju med The Times at han ble rekruttert av britisk etterretning som student.

Le Carré syntes det var spennende å levere hemmelige beskjeder og bryte seg inn i hus. Hans tid som spion skal ha vært en viktig inspirasjon for romanene.

Det verserte i flere år rykter om at Le Carré, som egentlig heter David Cornwell, skrev utfra førstehånds erfaring som spion, men Le Carré bekreftet dette for første gang i 2003.

Boken "Spionen som kom inn fra kulden" skal ha blitt skrevet på bakgrunn av erfaringer Le Carré hadde som agent i Berlin da Berlin-muren ble bygget.

Den amerikanske forfatteren Stephen King kondolerer på Twitter.

