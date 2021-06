RETT PÅ FOTBALLPUB: Norges delegasjon til NATO-toppmøtet - Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen og Ine Eriksen Søreide - fikk med seg slutten av EM-kampen mellom Nederland og Ukraina da de kom til hotellet i Brussel søndag kveld. Foto: Terje Bringedal

Solberg til NATO-toppmøtet med ny Russland-avtale om å unngå militære sammenstøt

BRUSSEL (VG) Statsminister Erna Solberg (H) kommer til NATO-toppmøtet i Brussel mandag med en helt ny avtale mellom Russland og Norge. De to landene er enige om å redusere faren for misforståelser og sammenstøt i nord ytterligere.

– Vi må lete etter de områder som kan gjøre verden bedre. Hvis vi ikke klarer å bli enige om de store samarbeidene, så må vi ta tak i de små, sier Erna Solberg til VG i Brussel.

Mandag møter hun USAs president Joe Biden og 28 andre stats- og regjeringssjefer på et halvdags toppmøte i militæralliansen.

På møtet blir Russland et tema. Ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er forholdet mellom Russland og NATO nå på et bunnpunkt siden den kalde krigen.

AVTALE MED RUSSLAND: Erna Solberg, her i hagen til Norges NATO-ambassadør bolig i Brussel, argumenterer for å samarbeide med Russland i det små også når man ikke blir enige om de store spørsmålene. Foto: Terje Bringedal

Forbyr laser

Avtalen som Norge og Russland nylig ble enige om, er en oppdatering av en avtale om sikkerhet til sjøs og i luften fra 1990. Den kommer på plass etter lang tids eskalering av den militære aktiviteten i nordområdene.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) regulerer den adferden til de to lands militære skip og fly i internasjonalt farvann og luftrom. Nytt i avtalen er at den også gjelder ubemannede fly og fartøyer.

Den har også et eget forbud mot bruk av laser som kan skade personell eller materiell.

Foran Biden-Putin toppmøtet

Etter toppmøtet reiser Biden videre til Geneve hvor han skal møte Russlands president Vladimir Putin ansikt til ansikt. Biden har sagt seg enig i at USA og NATO må ha både dialog og avskrekking i forhold til Russland.

Erna Solberg mener at den nye avtalen mellom Norge og Russland kan stå som et eksempel på at det er mulig å få til avtaler med Russland.

Avtalen med Russland Norge og Russland er enige om endringer i Incidents at Sea-avtalen, som ble inngått i 1990. Hensikten med avtalen er å forhindre at det oppstår farlige hendelser som følge av at norske og russiske militære skip og fly opererer i umiddelbar nærhet av hverandre. En ny tilleggsprotokoll oppdaterer avtalen slik at den følger den teknologiske utviklingen og fremmer sikkerhet i Norges nærområder, ifølge Forsvarsdepartementet. Avtalens virkemidler for å hindre farlige situasjoner er forbud, påbud og sambandsprosedyrer for fartøy og fly, samt anvisninger om informasjonskanaler og årlige møter mellom partene. Vis mer

– Du står sterkere i kritikken mot land du også samarbeider med, enn hvis du hele tiden bare tar avstand fra alt.

– Dette er et eksempel på at vi har et godt samarbeid på regionalt nivå i nord, for å finne løsninger. Vi ønsker ikke at dette skal bli et opprustet område med større konflikt, sier statsministeren til VG.

FØR TOPPPMØTET: Frank Bakke-Jensen, Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide møtte norske journalister i Brussel søndag kveld, i hagen til Norges NATO-ambassadør Øystein Bø. Foto: Terje Bringedal

Bevise beroligelse

Avtalen gjelder mellom Norge og Russland. Men NATO og andre vestlige land, som USA og Storbritannia som også seiler og flyr mer i nord, er ikke part i den.

– Men vi ønsker jo å koordinere alliert aktivitet i nord. Vi kan vise våre allierte hvordan vi driver vår form for beroligelse, derfor er denne avtalen et godt verktøy overfor våre allierte. Det er ikke vanskelig å avskrekke. Det vanskelige er å berolige, sier Frank Bakke-Jensen til VG.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide er med på NATOs toppmøte. For bare noen uker siden møtte hun Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Reykjavik.

– Det viser at det går an å ha et praktisk samarbeid om sikkerhet med russerne, samtidig som vi står sammen med våre allierte og EU om restriktive tiltak mot Russland, sier Eriksen Søreide til VG.

Det militære samarbeidet med Russland ble suspendert fra NATOs side etter annekteringen av Krim i 2014.

Norge har imidlertid opprettholdt denne avtalen om sikkerhet til sjøs. Også kystvaktsamarbeidet og avtalene om søk og redning består. Det samme gjelder den direkte telefonlinjen mellom Nordflåten i Murmansk og det norske forsvarets operative hovedkvarter FOH utenfor Bodø.