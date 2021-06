REDDET: En manat i et rehabiliteringsbasseng i Tampa i Florida 19. januar i år. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Sjøkuene i Florida dør i faretruende tempo: − Aldri sett noe lignende

Over ti prosent av manat-bestanden i Florida er død så langt i 2021. Det er flere enn i hele 2020. Eksperter mener arten er truet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har aldri sett noe lignende. Det er nok rimelig å kalle det en krise. Det er ingen overdrivelse når du ser hundrevis av manater dø på denne måten, sier Jaclyn Lopez, Florida-leder for veldedige Center for Biological Diversity som jobber for å beskytte utrydningstruede arter.

Sjøkuene er pattedyr bestående av fire arter. Amerikamanaten lever på østkysten av USA og Sør-Amerika ned til Amazonas.

FORURENSET: Man frykter at bruk av kunstgjødsel, mangel på mat og nærkontakt med båter tar livet av manatene i Florida. Her ved en elv i Bradenton i januar. Foto: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP

Ifølge Washington Post varslet forskerne i Florida forrige uke at minst 761 manater er funnet døde eller skylt i land så langt i 2021. Det tilsvarer over ti prosent av hele bestanden og truer arten.

Ifølge avisen har miljøvernere i flere år advart om at vannforurensningen dreper sjøgresset som utgjør hoveddelen av manatenes næringsinntak.

Dødsfallene er kalt et «uvanlig dødelighet-tilfelle» og føderale myndigheter krever umiddelbar respons. Forskerne tror mindre overvåkning i forbindelse med pandemien kan ha hindret dem fra å fange opp problemet tidligere.

VARMT VANN: Manatene trives i varmt vann. Her er en gruppe ved Riviera Beach i Florida i januar 2010. Foto: Gary Coronado / The Palm Beach Post/ AP

Viltnemnda i delstaten og flere private grupper vurderer flere løsninger for å prøve å redde manatene, men det er lite å gjøre med at deres naturlige habitat gradvis er ødelagt.

– De er på en måte gartnerne i havets økosystem. Og de er helt forsvarsløse, sier biolog og leder for Floridas Save the Manatee Club, Patrick Rose, til WP.

Om manatene forsvinner, vil det gå ut over andre dyr og planter i havet. Etter en stor innsats fra 1970-tallet, da arten var i fare for utryddelse, var bestanden på østkysten økt fra noen få hundre til over 7000.

I 2017 ble arten nedgradert fra «utrydningstruet» til «truet». Ifølge WP har miljøvernere og forskere advart om konsekvensene av vannforurensning år etter år. Og i år har manat-døden toppet seg.