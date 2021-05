forrige





fullskjerm neste SJOKKGRANAT: Det blir skutt en sjokkgranat inn i moskékomplekset fredag kveld. Flere har fått øyeskader grunnet disse.

Advarer Israel: «Vår respons kommer»

Hamas advarer Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at nattens kamper ved al-Aqsa moskeen er en «kamp du ikke kan vinne».

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

De voldsomme kampene fredag kveld fant sted i Islams tredje helligste sted, komplekset der al-Aqsa moskeen og Klippemoskeen ligger, og nær der Jødedommens helligste sted, Klagemuren (Vestmuren), også ligger.

Området, et av de mest omstridte, religiøse stedene i verden, har også hatt historisk betydning for kristne. Og siden siden den israelske okkupasjonen av Øst-Jerusalem i 1967 har Tempelhøyden har vært et symbol på konflikten mellom Israel og Palestina.

Nå blusser konflikten nok en gang opp til full brann.

– Du leker med ilden. Dette er en kamp du ikke kan vinne, sier Hamas-leder Ismael Haniyeh rettet mot Benjamin Netanyahu, gjengitt i den israelske avisen Haaretz.

– Vår respons kommer veldig snart, advarer Ziyad al-Nakhalah, generalsekretær i Islamsk Jihad.

fullskjerm neste STÅR KLARE: Et enormt politioppbud stod klare dersom det skulle bli protester. Det ble kastet stein og flasker mot dem.

– Bevisst provokasjon

Lørdag morgen er det klart at minst 205 palestinske demonstranter og 17 israelske ble skadet i kampene som oppstod da israelsk opprørspoliti rykket inn mot al-Aqsa-komplekset.

Kampene brøt ut etter en dag der så mange som 70.000 palestinere hadde vært samlet i bønn ved al-Aqsa komplekset under den siste fredagen i Ramadan.

Mot slutten av bønnen var en gruppe palestinere provosert av det voldsomme politioppbudet, og tumulter utviklet seg til et gateslag. Stein ble kastet mot politiet, som svarte med tåregass og gummikledde stålkuler.

Kritikere av Netanyahu mener den israelske statsministeren bevisst fremprovoserte reaksjonen ved å sende så store politistyrker mot Tempelhøyden.

fullskjerm neste SKADET: En palestinsk demonstrant bæres bort, blødende fra hodet.

Protest mot utkastelser

Den israelske politikeren Sami Abu Shehadeh, representant i parlamentet Knesset for det arabiskdominerte alliansen «Samlet liste», sier Netanyhu har gått for langt.

– al-Aqsa er en rødlinje som selv ikke Netanyahu kan krysse, sier Shehadeh.

Det var godt kjent at situasjonen var lett antennelig i Øst-Jerusalem fredag. Bakteppet er protestbølgen til støtte for fire palestinske familier som frykter å miste hjemmene sine i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem til fordel for israelske bosettere.

Israelsk tingrett har besluttet at gruppen av bosettere kan tilegne seg familienes hjem. Saken er anket til høyesterett, som mandag kommer med sitt svar. De jødiske familien hevder deres slektninger opprinnelig bodde i husene, før krigen i 1948.

fullskjerm neste PÅTENT: En israelsk politimann foran en bil sommer satt i fyr av demonstranter.

USA og EU bekymret

Lørdag morgen ber EU israelske myndigheter om å dempe uroen i Jerusalem:

– Vold og oppvigleri er uakseptabelt, og gjerningspersoner på begge sider må holdes ansvarlige. EU oppfordrer myndighetene til å handle raskt for å roe ned den pågående spenningen i Jerusalem, sier en talsperson i en uttalelse, gjengitt av NTB.

USA gikk fredag kveld ut og tok til orde for at situasjonen i Jerusalem må roes ned.

– Vi er dypt bekymret for den økte spenningen i Jerusalem, sier talskvinne Jalina Porter i USAs utenriksdepartement.