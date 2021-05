Midtøsten-ekspert om Jerusalem-angrepet: − En krigserklæring

Det har ikke blitt skutt raketter mot Jerusalem siden 2014. Nå varsler Israels statsminister at Hamas-angrepet vil bli besvart «med stor styrke».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er en krigserklæring. Hamas tar en kjempesjanse ved å gjøre dette.

PRIO-forsker, historieprofessor og Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, sier det er «oppsiktsvekkende» og «uvanlig» at Hamas mandag kveld avfyrte raketter mot Jerusalem.

Ifølge den israelske avisen Haaretz ble minst syv raketter avfyrt fra Gaza mot Jerusalem mandag. Kort tid etterpå meldte palestinske medier at Israel har svart med rakettangrepet med rakettangrep mot Gazastripen, og at flere skal ha blitt drept gjengjeldelsesangrepet.

BAKGRUNN: Rakettangrep fra Hamas mot Jerusalem – Israel gjengjeldte angrepet

Nå er professoren er bekymret for hvordan situasjonen vil utvikle seg videre:

– Dette har ikke skjedd siden krigen i 2014. Det er veldig uvanlig, og det er en voldsom eskalering av konflikten, sier Waage og gjentar:

FRYKTER EKSALERING: PRIO-forsker, historieprofessor og Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, tror at det er en mulighet for at Israel vil svare på Jerusalem-angrepet med massiv bombing av militære mål på Gazastripen. Foto: Peace Research Institute Oslo (PRIO)

– I det Hamas gjør noe sånt, snakker vi om en virkelig opptrapping av konflikten.

Hun peker på at det har vært lav intensitet og stillkrig i Jerusalem-området siden 2014, men at dagens hendelser kan markere innledningen av en ny fase.

Like før klokken 21 varslet Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, om at angrepet mot Jerusalem vil bli besvart av Israel med stor styrke, melder Reuters.

Også utenriksminister Ine Søreide Eriksen frykter for eskalering av konflikten. Kort tid etter at hun deltok på FNs sikkerhetsråds hastemøte for å diskutere uroen i Jerusalem mandag kveld, uttalte hun seg til TV2:

– Det er en veldig stor risiko for at dette kan eskalere videre, sa Søreide Eriksen til kanalen.

– Hamas tar en veloverveid risiko

PRIO-forskeren og professoren mener at Hamas-angrepet mot Jerusalem må ha vært nøye overveid av Hamas. Hun peker på at terrororganisasjonen er godt kjent med hva en slik provokasjon trolig vil føre til:

Bombegjengjeldelse fra Israel.

– Dette følger spillets regler. Hamas tar en veloverveid risiko. De vet at Israel vil gjengjelde med massiv bombing av Hamas sine mål, og at det vil bety mange sivile palestinere drepte, forklarer Waage og understreker:

– Det er ikke mulig å bombe Gaza uten å drepe sivile.

les også Over 300 palestinere skadet etter nye sammenstøt i Jerusalem

– Hvorfor er Hamas villig til å ofre egen befolkning?

– De er i en desperat situasjon. Situasjonen er miserabel for de unge palestinerne i dag, og de vurderer dette som bedre enn å fortsette denne langsomme kvelningen av befolkningen, svarer professoren.

Les mer om bakgrunnen for urolighetene i Jerusalem her.

forrige







fullskjerm neste

Tror Israel vegrer seg for å gå inn

Waage mener samtidig at det er en sjanse for at Hamas håper at den ustabile politiske situasjonen i Israel, med en president som for øyeblikket står uten regjering, kan føre til at Israel holder tilbake.

– De vet at Israel vil vegre seg for å gå inn med bakkestyrker på Gazastripen. Israel vil helst ikke gå inn, men blir det ille nok, vil de gjøre det.

Hun frykter at hendelsen i verste fall kan bidra til en reprise av krigen som utspilte seg i 2014.

– I 2014 begynte det med opptøyer slik som nå, påpeker hun.

KRITISK: Flere skal være drept på Gazastripen etter at Israel besvarte Hamas sitt rakettangrep mot Jerusalem mandag. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Ifølge Israelske Haaretz har det palestinske helsedepartementet på Gazastripen meldt om at ni personer har blitt drept som følge av motangrepet – tre av dem skal være barn.

Den israelske hæren har bekreftet at de har gjennomført et angrep mot Gazastripen som svar på rakettene skutt mot Jerusalem av Hamas, skriver avisen videre.

Ifølge hæren skal tre Hamas-medlemmer ha blitt drept i angrepet.

Den israelske hæren melder også at flere raketter har blitt skutt fra Gaza mot Sør-Israel, og et sivilt kjøretøy skal ha blitt truffet av en rakett – en person skal være skadet.

Saken oppdateres.