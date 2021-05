forrige







SKILLES: Spanske myndigheter skilte barn og voksne fra hverandre i hver sine mottak. Trolig vil de voksne regnes som illegale migranter, og sendes tilbake.

På 48 timer har 8000 migranter tatt seg over den spanske grensen

Bilder av utslitte, iskalde og skjelvende migranter i vannkanten viser desperate scener på den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Tusenvis av marokkanere har svømt for livet i håp om en ny start på europeisk side.

Av Caisa Linea Hagfors

Etter meldinger om stadig flere migranter som strømmet til den spanske grenseovergangen i Ceuta, måtte Spanias statsminister Pedro Sánchez avlyse alle avtaler og hoppe på første fly for å håndtere situasjonen.

På bare 48 timer har 8000 migranter tatt seg fra Marokko til spansk jord. I løpet av hele fjoråret kom til sammenligning 2228 migranter samme veien.

2700 av migrantene som ankom mandag og tirsdag, skal nå være sendt tilbake til hjemlandet av spanske myndigheter.

Sánchez har imidlertid vært tydelig på at de vil utvise alle migrantene som har krysset grensen ulovlig. Hva som vil skje med de mange mindreårige som har tatt seg over grensen, er ennå uvisst.

– Første gangen vi ser så mange

Sagrario Segado er migrasjonsforsker og professor ved Det nasjonale universitetet for fjernundervisning i Madrid. Hun sier til VG at hun er overrasket og bekymret for situasjonen:

– Det bor 80.000 mennesker på Ceuta, og på 24 timer økte befolkningen med ti prosent. Det går ikke an å være forberedt på noe slikt.

– Mine kolleger og jeg er overrasket og bekymret, sier Segado.

Hun er særlig godt kjent med migrasjonsutfordringene i nettopp de spanske landområdene i Nord-Afrika, også kalt «eksklaver». Segado leder blant annet et europeisk forskningssenter på eksklaven Melilla, hvor hun forsker på mindreårige migranter.

Også i Melilla passerte langt flere enn normalt grensen denne uken.

Se billedgalleriene som viser de tusenvis av migranter som ankommer Ceuta:

forrige









fullskjerm neste TUNGE TAK: Tusenvis av migranter kom svømmende over grensen til den spanske eksklaven.

Både Ceuta og Melilla har lenge blitt brukt som springbrett fra Afrika til Europa i jakten på et bedre liv. Hvert eneste år risikerer hundrevis av personer livet mens de prøver å ta seg forbi sperringene som utgjør grensen.

Denne gangen kom imidlertid langt flere enn det Segado har opplevd før.

– Dette er første gangen vi ser så mange mennesker komme samtidig. Over 1400 av dem er mindreårige, forteller Segado.

På grensen skilles voksne og barn fra hverandre av spanske myndigheter. Det er ikke tilfeldig at det kommer så mange mindreårige, mener forskeren.

– Mange mindreårige sendes over grensen fordi det blir nesten som å sende barna på skole. Spanske myndigheter er pliktig til å ta imot og sørge for at de får utdanning, og ofte nekter marokkanske myndigheter mindreårige retur til landet, forklarer professoren.

BEKYMRET: Migrasjonsforskeren og professor Sagrario Segado ved Det nasjonale universitetet i Madrid er bekymret for situasjonen i den spanske eksklaven. En ung mann druknet i forsøket på å ta seg over grensen, og flere titalls ble sendt på sykehus med nedsatt kroppstemperatur. Foto: Privat

Politisk coronapasient skaper konflikt

Segado peker på politisk uro som årsaken til den plutselige flyktningstrømmen mot Ceuda.

Spenningen mellom Spania og Marokko tilspisset seg særlig etter at Spania besluttet å gi medisinsk hjelp til den coronasyke, politisk lederen for Polisariofronten, Brahim Ghali.

Han har lenge kjempet for uavhengighet i en del av Vest-Sahara som Marokko annekterte i 1975.

Spanske myndigheter i Ceuta har anklaget Marokko for å bevisst ha stanset kontroll av migrantene som svar på dette, skriver den spanske avisen El Pais. Også Segado mistenker at hendelsen er en utløsende årsak til at marokkanske myndigheter slapp langt flere migranter enn vanlig over grensen mot Europa:

– Det er ikke første gang marokkansk politi letter på grensekontrollen. Det har særlig skjedd i perioder med uenigheter mellom landene, forteller professoren.

forrige





fullskjerm neste TILKALT: Den spanske hæren ble tilkalt tirsdag. Her forsøker de å gjenvinne kontroll over situasjonen etter at tusenvis av flyktninger ankom Ceuta mandag og tirsdag.

Segado påpeker at grensen skiller to land med enorme forskjeller, og at det trolig er den grensen i verden med den største inntektsdifferansen. Det gjør at mange migranter har lite å tape på et fluktforsøk.

– Mange i området nær grensen er så fattige at de er villig til å krysse den bare for å se om det finnes noe på andre siden, selv om de kanskje må reise tilbake, sier hun.

Selv om mange er beordret tilbake, har mange også valgt å vende hjem frivillig, ifølge Reuters.

EU ber Marokko stanse migrantene

Tirsdag sendte Spania soldater og store politistyrker til Ceuta for å håndtere migrantkrisen.

Statsminister Sánchez måtte blant annet avlyste reisen til Paris for å komme til Ceuta og ta tak i krisen. Han har bedt om at orden gjenopprettes så snart som mulig, skriver NTB.

Også EU har tirsdag bedt Marokko ta grep for å hindre det unionen omtaler som «uregelmessige krysninger».

– Det viktigste nå er at Marokko fortsetter å hindre uregelmessige krysninger, og at de som ikke har rett til å bli, på ryddig og effektivt vis blir returnert, sier EUs innenrikskommissær Ylva Johansson.

– Spanske grenser er europeiske grenser, legger hun til.