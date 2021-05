– Vår helseforsikring i USA er et direkte samarbeid med Helsenorge. Da vil det ikke være vanskelig for norske myndigheter å verifisere at dette er legitimt, sier studentene Martine Louise Bergh (23, t.v) og Hedda Grambo Flattum (22, t.h.) om vaksinene de har fått. Her korrekt antrukket i San Francisco Museum of modern art. Foto: Privat

Ferdigvaksinert i samarbeid med Norge - må likevel i karantene

Det hjelper ikke om helseforsikringen deres samarbeider med norske helsemyndigheter. Ferdigvaksinerte USA-studenter må på karantenehotell okke som.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På vestkysten av USA forbereder studentene Martine Louise Bergh (23)

og Hedda Grambo Flattum (22) seg på ti dager i karantenehotell når de om få uker ankommer Norge.

De er begge ferdigvaksinerte, gjennom forsikringsselskapet Optum, som har samarbeidsavtale med Helfo.







På nettsidene til Helsenorge rådes studenter om å forsikre seg via Optum, og skriver at Helfo utveksler helseopplysninger med Optum.

Likevel må studentene på karantenehotell. Det sliter de med å forstå.

– Vår helseforsikring i USA er et direkte samarbeid med Helsenorge. Siden vi måtte fremlegge dette forsikringsbeviset da vi tok vaksinen her i USA, vil det ikke være vanskelig for norske myndigheter å verifisere at dette er legitimt, sier de to til VG.

VAKSINERT: Dette er kortet Martine Louise Bergh fikk fra CDC i USA som viser at de er vaksinert. Studentene Bergh og Grambo Flattum mener at norske helsemyndigheter burde ha fått den samme informasjonen fra det amerikanske forsikringsselskapet. Foto: Privat

Det er midnatt når VG snakker med dem. De er midtveis i eksamensperioden på førsteåret på masterstudiet i kommunikasjon ved University of San Francisco.

Må hjem for å registrere vaksinen

4. april fikk de første dose med Pfizer-vaksinen. For noen dager siden, 5. mai, fikk de siste dose.

– Vi måtte ha med passet og forsikringskort da vi tok vaksinen, slik at Optum skulle få det registrert hos seg, sier Grambo Flattum.

Folkehelseinstituttet forteller til VG at vaksiner satt i utlandet ikke registreres automatisk i Norge.

Alle vaksinerte blir registrert i helseregisteret SYSVAK. Foreløpig prioriteres det å registrere de som har fått vaksinen i Norge. SYSVAK er heller ikke en del av den enkeltes pasientjournal.

– Dermed må de som har fått satt vaksinasjon i utlandet komme tilbake til Norge for å få dette registeret i sin norske pasientjournal, som melder dette til SYSVAK, sier avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHI.

– Et annet alternativ vil være å ha et utenlandsk coronasertifikat som Norge aksepterer og godkjenner, sier hun.

Dette arbeides det med nå, forteller Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, til VG.

Det krever imidlertid at helsemyndighetene i ethvert land kan være trygg på at informasjonen de får om vaksinering, er sikker.

– Norge og de fleste land i Europa jobber nå med å utvikle verifiserbare systemer som sikrer at vaksiner som er satt i et annet land, kan dokumenteres ved reiser til et annet land. Når systemene er gode nok, vil de sannsynligvis kunne tas i bruk både ved reiser i Europa, til USA og etter hvert også til andre land, sier han.

VENTER PÅ BEDRE SYSTEMER: Det jobbes med å lage systemer for å dele informasjon om vaksiner på tvers av landene. Ennå er de ikke der. - Når systemene er gode nok vil de sannsynligvis kunne tas i bruk både ved reiser i Europa, til USA og etter hvert forhåpentligvis også til andre land, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, til VG. Foto: Line Møller

Nakstad sier til VG at de nye rutinene med å ha alle på karantenehotell er i påvente av bedre systemer for vaksinasjonsstatus hos tilreisende.

– Dette må gjøres slik at risiko for spredning av muterte virusvarianter begrenses. Ordningen vurderes fortløpende i lys av smittesituasjonen i verden og implementeringen av digitale verifikasjonssystemer.

Mener studier er nødvendig reise

Det var for to dager siden de to USA-studentene våknet til beskjeden om at de måtte ti dager i karantenehotell, i likhet med enhver annen tilreisende til Norge fra land utenfor EØS-området. Flere har reagert kraftig på vedtaket.

Dette gjelder ikke dersom reisen din er definert som strengt nødvendig. Studier i utlandet er ikke det, ifølge norske myndigheter.

UNDER FATTIGDOMSGRENSA: - Vi får 9000 kroner i måneden fra Lånekassen. 5000 kroner for karantenehotell er en enorm sum da, sier Martine Louise Bergh (t.h.), her sammen med Hedda Grambo Flattum (t.v.). Foto: Privat

Bergh og Grambo Flattum hadde imidlertid ikke noe valg. De måtte til USA for å delta fysisk på studiene.

– Vi må møte opp til undervisning på studiestedet for å få utdanningen godkjent. Det har vi til og med et skriv fra universitetet om, sier Grambo Flattum.

les også Er vaksinert, men må på karantenehotell: – Det er håpløst

De mener at det burde kunne gjøres unntak for studenter som er ferdigvaksinerte.

– Vi har begge to egnet sted å å være i karantene når vi kommer hjem. I verste fall burde i det minste staten betale karantenehotellet for studenter. Vi lever allerede under fattigdomsgrensen. Vi får 9000 kroner i måneden fra Lånekassen. 5000 kroner for karantenehotell er en enorm sum da, sier Bergh.

Ber staten ta hotellregningen

VG skrev tidligere søndag om studenter i Storbritannia som fortviler over den samme utgiften. ANSA, studentorganisasjonen for studerende i utlandet, mener at dette er en utgift som myndighetene må ta.

– Jeg legger meg ikke opp i smittevernstiltakene, men mange av dem har rett og slett ikke råd til dette, sa ANSA-president Morgan Alangeh.

Justisdepartementet svarte da at det ligger ikke an til å gi studenter fritak for egenandel på karantenehotell. Det provoserer de to studentene.

– Vi har ved flere anledninger sett at regjeringen ikke løfter en finger for studenter i coronatiden. Det er uforståelig at Norge ikke klarer å ta vare på den kommende generasjonen av arbeidere, sier de til VG.