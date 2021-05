DØD: Presidenthunden Bo Obama som valp foran Det hvite hus. Foto: Ron Edmonds / AP

Presidenthunden Bo er død

Familien Obamas hund Bo (12) er død.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder tidligere president Barack Obama på sin Instagram-konto.

– I dag mistet familien vår en sann venn og lojal kompanjong. I over et tiår har var Bo et konstant, vennlig nærvær i livene våre – lykkelig over å se oss på våre gode dager, våre dårlige dager og alle dager imellom dem. Han tålte all viraken som kom med å være i Det hvite hus, hadde et høyt bjeff, men bet ikke, elsket å hoppe i svømmebassenget om sommeren, var uforstyrrelig med barn, levde for restene fra middagsbordet, og hadde godt hår. Han var akkurat det vi trengte og mer enn vi noen gang forventet. Vi kommer til å savne ham sårt, skriver Barack Obama.

Kreftsyk

Bo var av rasen portugisisk vannhund og Obama-familiens første hund. De valgte ham fordi Malia Obama (22) er allergisk og portugisiske vannhunder er en rase som regnes som ”allergivennlige”.

Bo ble kalt «First dog» (førstehunden) og kom i familiens eie i 2009. I 2013 fikk han selskap av tispen Sunny fra samme rasen. Navnet sitt fikk Bo av Malia og Sasha Obama etter katten til et søskenbarn og som referanse til R & B-musikeren Bo Diddley.

Også Michelle Obama hyller Bo på Instagram.

I en lang og hjertelig tekst skriver hun at familien i dag har tatt farvel til Bo etter kamp mot kreft.

– Under valgkampen i 2008 lovde vi døtrene våre at vi skulle få en hund etter valget. På den tiden var Bo ment som følgesvenn for jentene våre. Vi hadde ingen anelse over hvor mye han skulle komme til å bety for oss, skriver Michelle Obama.

– I over et tiår var Bo et konstant, trøstende nærvær i livene våre. Han var der da jentene kom hjem fra skolen, møtende med logring. Han var der da Barack og jeg trengte en pause, spankulerte inn på kontorene våre som om han eide dem, med en ball mellom tennene. Han var der da vi fløy med Air Force One, da titusener samlet seg på South Lawn for påskeeggjakt og da paven kom på besøk. Og da livene våre roet seg, han var der da også – da vi så døtrene våre dra på college og vente oss til alenelivet.



Lykkelig under pandemien

Ifølge Michelle var ingen lykkeligere enn Bo under fjorårets pandemiutbrudd. Hun skriver om hvordan han elsket at hele familien var samlet under samme tak igjen, akkurat som da de fikk ham.

– Jeg vil alltid være takknemlig for at Bo og jentene fikk så mye tid sammen mot slutten. Som familie vil vi savne Bo enormt. Men vi er takknemlige for at han levde et lykkelig liv full av klemmer, hente-leker og kvelder tilbragt på sofaen.

Den tidligere presidentfruen takker også alle som viste Bo kjærlighet i løpet av livet hans.

– Vær så snill å klem pelsmedlemmene i familien din litt tettere i kveld – og gi dem en klapp på magen fra oss, avslutter Michelle.

Posten er underskrevet Michelle, Barack, Malia, Sasha og Sunny. Sistnevnte er familiens gjenlevende hund.

Biden-hund bet Secret Service

Også sittende president Joe Biden har to hunder, begge schäfere. Den eldste av de to er Champ (12), som Biden kjøpte da han ble visepresident for Barack Obama i 2008. Champ var altså jevngammel med Obamas avdøde pelsvenn.

Den andre hunden, Major (3), adopterte Biden-familien i 2018.

I november i fjor pådro Joe Biden seg et lite brudd i foten, da han var ute og lekte med Major. Unghunden har siden presidentinnsettelsen vært involvert i to biteepisoder, og skal ha slitt med å tilvenne seg livet i Det hvite hus.