KOS: Den to måneder gamle gorilla-babyen klynger seg til en av dyrepasserne som sørger for at han får nok mat. Foto: Bristol Zoo Gardens

Gorilla-mamma med ammetrøbbel, baby må få flaske

Denne lille krabaten i Bristol Zoo får nå melk på flaske døgnet rundt fordi mammaen hans, Kala, ikke hadde nok melk.

Dyrepasserne i dyrehagen i Bristol i England har overtatt det fulle ansvaret for ham om natten og skal følge ham opp de neste fire månedene, melder både BBC og CNN. Men på dagtid får han være sammen med resten av flokken.

– Å overta omsorgen for et dyr er ikke en beslutning vi tar lett på, siden vi alltid ønsker at dyret skal vokse opp naturlig sammen med moren sin, sier Lynsey Bugg i Bristol Zoo.

Men gorilla-mammaen fikk ikke til ammingen, dermed ble det for lite melk på babyen.

– I dette tilfellet fant vi ut at det beste for baby-gorillaen var at vi tok over slik at han har størst mulig sjanse for å overleve, legger Bugg til.

HOS MENNESKENE: Dyrepasserne skal holde godt rundt ham og lage gorilla-lyder slik at babyen føler seg mest mulig hjemme når han ikke kan være sammen med mammaen sin om natten fordi han skal mates flere ganger. Foto: Bristol Zoo Gardens

På dagtid vil gorillababyen få være sammen med de andre apene, men om natten vil dyrepasserne ta hånd om ham i et eget rom og prøve å oppføre seg på gorilla-vis. Det betyr at de skal holde ham tett inntil seg og lage gorillalyder.

Om fire måneder er det meningen at babye skal returnere til flokken på heltid.

Pjokken, som ble født i august, har ennå ikke fått noe navn og dyrehagen har nå utlyst en navnekonkurranse på Facebook.

Aktuelle navn er Motuku som betyr «sjefen i landsbyen» i Ekvatorial Guinea, Hasani som betyr pen på Swahili, Luango som er en by i Ekvatorial Guinea eller det populære afrikanske navnet Kidosi.

Gorillaer er de største av menneskeapene og hannene kan bli opptil 180 centimeter høye og veie 140–180 kilo.

Publisert: 22.10.20 kl. 21:50

