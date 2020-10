VGs Anders Giæver, Hanne Skartveit og Per Olav Ødegård vurderer presidentkandidatenes opptreden. Foto: Janne Møller-Hansen

Slik vurderer Giæver og gjengen den siste debatten

Donald Trump leverte en bedre debatt enn sist. - Trump-leieren kan puste lettet ut, ifølge Giæver og gjengen.

Etter en kaotisk første debatt, preget av avbrytelser, ble den andre - og siste - debatten mellom Donald Trump og Joe Biden langt mer sivilisert.

Med under to uker igjen til valget møttes de to presidentkandidatene i natt til en direktesendt TV-debatt fra Nashville.

Hør Giæver og gjengens ferske podkast om debatten, der de triller terning på kandidatenes debattinnsats:

Trump skjerpet seg

VGs kommentatorer Anders Giæver, Hanne Skartveit og Per Olav Ødegård mener Trump gjorde en bedre jobb i nattens debatt enn i høstens første duell.

– Trump-leieren kan puste lettet ut, er deres konklusjon.

Der Trump i første debatt fikk en svak toer på terningen får han denne gangen terningkast tre.

– Spesielt innledningsvis var han mye tydeligere, og snakket direkte med et tydelig budskap. Han var ganske disiplinert.

Men likevel er det langt opp til Biden, som får terningkast fem.

– Han har gode resonnementer og han viser stor kunnskap.

Publisert: 23.10.20 kl. 06:24