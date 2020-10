Det har vært harde kamper i regionen Nagorno-Karabakh den siste uken. Bildet er tatt i Stepanakert søndag. Foto: DAVID GHAHRAMANYAN / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO

Nyhetsbyrå: Syriske krigere melder seg til kamp i Nagorno-Karabakh

Syriske opprørere som er desperate etter å tjene penger til familien, melder seg til å krige i Aserbajdsjan, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En 26-årig syrer sier på telefon til nyhetsbyrået at han har meldt seg for tre måneder og håper å tjene 2000 dollar i måneden, 80 ganger mer enn han tjener nå.

Etter at Armenia og Aserbajdsjan for en uke siden startet kamper om det omstridte området Nagorno-Karabakh, er minst 200 mennesker, blant dem mange sivile, drept.

Tyrkia gir åpen støtte til sin allierte Aserbajdsjan og beskyldes av Armenia for å sende syriske krigere til Baku, anklager som også fremmes av Frankrike og som Aserbajdsjan avviser.

Men AFP har snakket med flere syriske opposisjonelle i Aleppo og Idlib som sier at de forbereder seg på å reise til Kaukasus. De har også snakket med en som allerede var i konfliktsonen.

Penger til kone og barn

26-åringen som AFP snakket med fra en leir i Nord-Syria som er under tyrkisk kontroll, sa at han ville til Karabakh for å skaffe penger til kone og barn.

– Vi mistet våre landsbyer og våre hjem og har ingenting igjen å spise, sa 26-åringen som har vært kriger i fem år.

– Jeg venter på min tur til å reise til Aserbajdsjan for å spare opp litt penger og starte opp en forretning når jeg kommer hjem, sa han.

Han og familien flyktet fra sitt hjem tidligere i år etter en voldsom offensiv fra regjeringsstyrkene. Han sier at inntekten hans er redusert til nesten ingenting, og at han bare får 25 dollar i måneden fra opprørsgruppa si.

Han har hørt om syrere som har falt i Nagorno-Karabakh og forstår at det er farlig å reise, men hevder han ikke har noe alternativ.

1200 på plass

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som er basert i London og baserer sine opplysninger på et mangfold av kilder i Syria, sier at 1200 syriske krigere allerede har reist til Aserbajdsjan via Tyrkia, og at flere hundre til står klar til å reise.

De første kom allerede før krigen startet, i den tro at de skulle være vaktmannskaper ved oljeinstallasjoner og grensevakter.

SOHR sier at minst 64 pro-tyrkiske syriske krigere har falt i kamper siden forrige søndag, og slektninger av tre av dem bekreftet til AFP at de er drept.

Tyrkia har innrømmet å ha sendt syriske krigere til Libya, men har ikke kommentert offentlig om syriske leiesoldater i Aserbajdsjan.

Aserbajdsjan beskylder på sin side Armenia for å ha rekruttert krigere blant den store armenske diasporaen rundt om i verden til separatistene i Nagorno-Karabakh.

Støtter Tyrkia

En 38-åring i Idlib forteller AFP at det ikke ble hans tur til å bli sendt til Libya, og at han nå er blitt bedt om å forberede seg til å dra til Aserbajdsjan.

Han sier han får langt bedre betaling for å dra til Aserbajdsjan enn han får av Tyrkia til å slåss mot russerne og det syriske regimet, men at penger ikke er eneste motivasjon.

– Vi står sammen med vår allierte Tyrkia fordi de sto sammen med oss mot Russland og kjemper for Syria. Hvis Tyrkia taper og tvinges til å overgi våre områder til regimet, kommer vi aldri hjem igjen, sier han.

Publisert: 05.10.20 kl. 04:27

