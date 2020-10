VALGKAMPMØTE I NATT: President Donald Trump tok av seg munnbindet og poserte for fotografene da han kom hjem etter oppholdet på Walter Reed-sykehuset mandag. I natt skal han tale fra samme balkong. Foto: KEN CEDENO / POOL / POLARIS POOL

Trump skal undersøkes av lege på TV

Den amerikanske presidenten skal gjøre sin første TV-opptreden siden han ble bekreftet smittet av coronaviruset.

Klokken 02.00 natt til lørdag norsk tid skal den amerikanske presidenten undersøkes og intervjues av legen Marc Siegel i Fox News-programmet «Tucker Carlson Tonight», melder kanalen.

Legen er tilknyttet kanalen.

Trump planlegger også å holde et arrangement utenfor Det hvite hus lørdag, skriver ABC News. Det vil være det første siden Trump ble bekreftet coronasmittet i forrige uke.

Ifølge kanalen skal Trump da snakke om lov og orden, et tema som har vært viktig for ham gjennom valgkampen.

Ifølge Reuters er det ventet at presidenten skal snakke til publikum fra balkongen i Det hvite hus.

SMITTET: Slik så det ut da Donald Trump forlot Walter Reed-sykehuset på mandag. Foto: Evan Vucci / AP

Også New York Times omtaler arrangementet og skriver at flere hundre er ventet å delta.

Hostet

I et intervju med Fox News torsdag sa Trump at han er i fin form. Presidentens stemme var hes og han måtte gjentatte ganger avbryte på grunn av hosting under intervjuet.

– Jeg er nok det mest analyserte mennesket i verden akkurat nå, sa Trump.

Noen timer før intervjuet fikk Trump grønt lys fra sin egen lege Sean Conley til å gjenoppta virksomheten i offentligheten.

– Lørdag er det ti dager siden diagnosen, og basert på diagnoseringen vi har gjort, forventer jeg at presidenten trygt kan vende tilbake til offentlige oppgaver igjen da, het det i en kunngjøring fra Conley.

Valgkampen har den siste uken stort sett handlet om at Trump og førstedamen Melania er coronasmittet. Mye av smitten kan spores tilbake til et arrangement i Rosehagen - seremonien for høyesterettskandidat Amy Coney Barrett.

Det hvite hus vil ikke gi ut gjestelisten, men VG har identifisert 110 deltakere. Minst 15 har hittil testet positivt for coronaviruset.

«Massesmittehendelse i Det hvite hus»

I et intervju med CBS på radio sier leder av National Institute of Health, Anthony Fauci at det uten tvil har vært en massesmittehendelse ved Det hvite hus.

I intervjuet snakker Fauci om at han har anbefalt bruk av munnbind i minst seks måneder.

– Tallene snakker for seg selv, vi har hatt en massesmittehendelse i Det hvite hus. De var i en situasjon hvor folk var samlet tett og ikke brukte masker.

