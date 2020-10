SMITTET: Tidligere guvernør Chris Christie under nominasjonen av ny høyesterettsdommer forrige lørdag. Foto: Alex Brandon / AP

Trump-rådgiver innlagt på sykehus

Tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie, er innlagt på sykehus etter å ha testet positivt for coronavirus. Han var blant rådgiverne til Trump før tirsdagens presidentdebatt.

Oppdatert nå nettopp

Tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie, er innlagt på sykehuset Morristown, skriver han på Twitter.

Christie var en av rådgiverne til Trump før tirsdagens presidentdebatt.

Den tidligere guvernøren skriver at han føler seg bra og at han kun har milde symptomer. Grunnen til at han er på sykehus er for å være føre var, fordi at han har astma, skriver han.

Christie bekreftet at han testet positivt på coronaviruset lørdag ettermiddag norsk tid.

les også Full forvirring etter Trump-legens pressekonferanse

Han var en av flere enn 200 personer som deltok på seremonien der Amy Coney Barrett ble nominert som høyesterettsdommer lørdag forrige uke.

Han hadde ikke på seg maske under pressekonferansen og ble avbildet mens han håndhilste og klemte på andre deltagere.

Åtte av dem som deltok på seremonien i Rosehagen er nå bekreftet smittet. Syv personer som deltok har testet negativt.

Blant de smittede etter seremonien er den republikanske senatoren Mike Lee fra Utah. En video viser at Lee klemte flere personer på arrangementet.

Disse deltok på nominasjonsseremonien og har så langt testet positivt:

President Donald Trump

Førstedame Melania Trump

John I. Jenkins, leder for det amerikanske universitetet Notre-Dame

Mike Lee, senator i Utah

Thom Tillis, senator i Nord-California

Kellyanne Conway, Trumps tidligere politiske rådgiver

Chris Christie, rådgiver og tidligere guvernør

En reporter i Det hvite hus

Se VGs oversikt over Trumps nærkontakter før han testet positivt

Totalt 13 nærkontakter smittet

Etter at Trump ble fraktet til sykehus sent fredag kveld, kommer det stadig meldinger om personer rundt ham har testet positivt.

Den siste uken har Trump deltatt på flere arrangementer tilknyttet valgkampen i tillegg til seremonien hvor Amy Coney Barrett ble nominert som høyesterettsdommer.

Nå er totalt 13 personer tilknyttet arrangementene smittet, inkludert Donald Trump, Melania Trump og hans rådgiver Hope Hicks.

30 av Trumps mulige nærkontakter har så langt testet negativt.

Publisert: 04.10.20 kl. 06:48 Oppdatert: 04.10.20 kl. 07:07

Les også

Mer om Donald Trump Coronaviruset