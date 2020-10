MENER BIDEN MÅ TILTALES: På Twitter og i et intervju med Fox News krever Trump at Joe Biden, Barack Obama og Hillary Clinton tiltales. Grunnen er at Trump mener de har spionert på ham og hans kampanje i 2016. Her under debatten mot Joe Biden 28. september. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Trump mener Biden bør arresteres

Donald Trump mener flere toppdemokrater har spionert på ham og drevet en heksejakt.

På onsdag la han ut en rekke meldinger på Twitter, der han mener at hans politiske motstandere Joe Biden, Barack Obama og Hillary Clinton bør fengsles.

Det hele dreier seg om det han kaller «Russland-bløffen». Han mener at demokratene har drevet en heksejakt mot ham ved å påstå at Russland skal ha påvirket valget som gjorde at han vant over Hillary Clinton i 2016. Ifølge presidenten har både Biden og Obama vært involvert i å spionere på hans kampanje.

Vil at Barr skal tiltale

Trump går også hardt ut mot allierte som han mener har sviktet i å arrestere dem raskt nok for å ha «iverksatt et kupp» mot administrasjonen hans. Han er spesielt skuffet over justisminister William Barr. Han mener Barr kan sikte dem uten flere bevis, fordi «han har all informasjonen han trenger».

I et intervju med Fox News på torsdag sa Trump at justisminister William Barr vil bli husket som en «veldig trist situasjon», hvis han ikke tiltalte demokrater som Biden og Obama.

– Med mindre Bill Barr tiltaler disse menneskene for kriminelle handler, de største politisk kriminelle handlingene i landets historie, vil vi få liten tilfredstillelse med mindre jeg vinner, fordi jeg ikke kommer til å glemme det, sa Trump i intervjuet.

Han refererer til etterforskningen av hans relasjoner til Russland under presidentkampanjen i 2016. Et så og si samlet amerikanske etterretningsmiljø har konkludert med at Russland satte i gang en aggressiv innsats for å gripe inn i presidentvalget i 2016 til fordel for Donald Trump.

Barr har selv ikke svart på spørsmål om han er instruert av den amerikanske presidenten.

Av samme årsak mener Trump at Biden heller ikke skulle fått lov til å stille som presidentkandidat.

Trump har også gått ut og sagt at han har åpnet opp for innsyn i alle dokumenter og papirer som er relatert til etterforskningen om Russlands innblanding i valget. Innsyn er også gitt i alt som har å gjøre med Hillary Clintons bruk av privat e-post-konto, en sak som skapte stor oppmerksomhet under valget i 2016.

Forvirring rundt neste presidentdebatt

Donald Trump er tilbake fra sykehuset etter å ha blitt behandlet for coronaviruset. Derfor ble det bestemt at den neste presidentdebatten 15. oktober skulle avholdes via video. Det gikk ikke Trump med på, og krevde at de skulle møtes fysisk.

– Jeg kommer ikke til å sitte foran en datamaskin i debatten. Det er latterlig, sa han.

Trumps valgkampsjef Bill Stepien foreslo torsdag at begge de gjenstående debattene skulle utsettes med en uke, slik at den andre ble avholdt 22. oktober, mens den siste ble holdt 29. oktober, kun dager før valget.

KAOTISK: Det var svært opphetet stemning under den forrige debatten i Cleveland. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Men like etter uttaler Bidens talsperson Kate Bedingfield at datoene for de tre debattene er satt, 29. september, 15. oktober og 22. oktober.

– Trump valgte i dag å trekke seg fra debatten 15. oktober. Trumps irrasjonelle adferd tillater ham ikke å skrive om kalenderen og velge nye datoer etter hans smak. Vi ser frem til å delta i den siste debatten, satt til 22. oktober, som allerede er på delt førsteplass om å være den seneste debatten de siste 40 årene. Donald Trump kan dukke opp eller så kan han takke nei igjen. Det er hans valg, sier hun til CNN.

Demokratene, på sin side, er i ferd med å lansere et motangrep på presidenten. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi la fredag frem et forslag om å opprette en ny kommisjon som skal avgjøre om en president er fysisk og psykisk i stand til å utføre sine oppgaver.

– Det er dem som tror at det å ta visse medisiner, påvirker dømmekraften din, men jeg vet ikke, sier Pelosi fredag.

Trump har svart med å kalle Pelosi «gal».

Publisert: 09.10.20 kl. 22:00

