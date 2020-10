Redningsarbeidere på stedet for rakettangrepet i Gandsja natt til lørdag. Foto: UMIT BEKTAS / REUTERS

Aserbajdsjan: Tolv sivile drept i rakettangrep

Et rakettangrep har jevnet flere boliger med jorden i storbyen Gandsja i Aserbajdsjan. Landets myndigheter mener Armenia står bak, og sier at minst tolv sivile er døde. Røde Kors fordømmer angrep mot sivile i konflikten.

NTB

VG

Sindre Camilo Lode

Minst 50 personer er i tillegg såret, melder statsadvokatens kontor ifølge nyhetsbyrået Reuters. Aserbajdsjan sier også at angrepet kom fra Armenia.

Hikmet Hajijev, som er utenrikspolitisk rådgiver til Aserbajdsjans president, melder på Twitter at mer enn 20 boliger er ødelagt.

Ti sivile ble drept da et annet boligstrøk i Gandsja ble truffet av et lignende angrep forrige lørdag.

– Vi sov. Barna så på TV. Alle husene her er ødelagt. Mange er under ruinene. Noen er døde, noen er sårede, sier Rubaba Zhafarova (65) til nyhetsbyrået AFP.

Det pågår søk etter overlevende på stedet.

Både Aserbajdsjan og Armenia har tidligere beskyldt motparten for å ha brutt våpenhvilen som nylig ble forhandlet frem om enklaven Nagorno-Karabakh.

Angrep i Nagorno-Karabakh

Angrepet fant sted i 03-tiden natt til lørdag lokal tid, bare noen timer etter at det ble meldt om angrep i Stepanakert, den viktigste byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar kraftig avstand fra nattens angrep.

– Norge er dypt bekymret over rapportene om sivile tap i og rundt konfliktsonen Nagorno-Karabakh. Vilkårlig beskytning av befolkede områder er uakseptabelt. Vi ber alle parter om å legge ned våpnene og øyeblikkelig gjenoppta forhandlingene, skrev hun på Twitter lørdag.

NAGORNO-KARABAKH * En region i Aserbajdsjan nær grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker. Nesten alle er etniske armenere. * Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner. * Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart. * Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

Artak Beglaryan, som av nyhetsbyrået AP omtales som menneskerettighetsombud i Nagorno-Karabakh, melder tidlig lørdag morgen på Twitter at Aserbajdsjan skal være i gang med nye angrep i byen.

Aserbajdsjanske myndigheter sier raketten ble avfyrt fra armensk territorium, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Gandsja er den nest største byen i Aserbajdsjan. Tjenestepersoner sier at også et industriområde i byen er truffet av en rakett fredag, men foreløpig er få detaljer kjent om et eventuelt andre angrep.

Brutal krig

Nagorno-Karabakh har siden en våpenhvile i 1994 vært kontrollert av armenske separatister. 30.000 mennesker hadde da mistet livet i en brutal krig.

Opptrappingen av konflikten siden september er den dødeligste og lengste siden storkrigen.

Begge parter i konflikten anklager hverandre for å ha angrepet sivile mål og for å ha startet kamphandlingene. Det er meldt om flere hundre drepte, mange av dem sivile.

Røde Kors: – I strid med folkeretten

Røde Kors skriver i en pressemelding lørdag morgen at de fordømmer angrepene mot sivile mål og slår fast at de er i strid med folkeretten.

– Vi har sett tunge artilleriangrep mot store områder som har rammet sivilbefolkningen hardt. Denne typen våpen er ikke laget for bruk i tett befolkede områder, sier regionrådsgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors i Norge.

Han understreker at angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål, eller som forårsaker uforholdsmessig store sivile skader, er i strid med grunnleggende regler i krig.

– Bruken av eksplosive våpen med stor områdeeffekt i befolkede områder må ta slutt. Sivilbefolkning og infrastruktur som sykehus og skoler er beskyttet under humanitærretten, og skal ikke angripes. Det vi ser på bakken nå er helt uakseptabelt, sier han.

Klasevåpen

– De store sivile skadene vi har sett under denne konflikten viser hvor viktig det er at det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, nå kommer sammen og enes om at slike våpen ikke skal brukes i tettbebygde strøk, sier Tønnessen-Krokan.

Armenske og aserbajdsjanske styrker bruker også klasevåpen i Nagorno-Karabakh, ifølge Amnesty International, skriver Røde Kors videre i pressemeldingen.

Amnesty har gransket bilder fra slagmarken i enklaven og slår fast at det er brukt israelskprodusert klaseammunisjon av typen M095 DPICM i aserbajdsjanske angrep mot hovedstaden Stepanakert.

Klasevåpenkonvensjonen fra 2008 forbyr bruk av slike våpen, men verken Armenia eller Aserbajdsjan har undertegnet avtalen.

Publisert: 17.10.20 kl. 04:18 Oppdatert: 17.10.20 kl. 17:44

