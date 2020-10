PÅGREPET: Grunnleggerne av Wolverine Watchmen, Joseph Morrison og Pete Musico, er pågrepet av FHI for ha planlagt å kidnappe Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Foto: Kent County Sheriff/Jackson County Sheriff

Disse planla kidnappingen av Michigan-guvernør

Gretchen Whitmer er demokrat og kvinne. Det er nok til å fyre opp den høyreradikale gruppen Wolverine Watchmen.

Seks personer ble torsdag pågrepet av FBI for å ha planlagt å kidnappe Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer. Ytterligere syv er siktet for planer om å angripe politiet og delstatsforsamlingen i Michigan, der de blant annet ville ta gisler og skape en borgerkrig, mener politiet.

Planen skal ha vært å hente Whitmer med makt ut fra hennes eget feriehus før det amerikanske presidentvalget 3. november.

Andrew Birge i påtalemyndigheten omtaler de siktede som «voldelige ekstremister». Flere av dem tilhører militsen Wolverine Watchmen og den mye omtalte «boogaloo»-bevegelsen.

SKULLE KIDNAPPES: Seks personer er pågrepet av FBI for å ha planlagt å kidnappe Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Foto: Michigan Governors Office

Wolverine Watchmen er et nytt tilskudd til de mange små militssceller i USA.

– De er radikale antistyresmakter og er en liten gruppe. De bruker sosiale medier som Facebook til å mobilisere. Det har vært mye aktivitet på sidene den siste tiden, sier forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Wolverine er en referanse til filmen ved samme navn, som skal si noe om hvordan de ser seg selv i verden, sier sosiologiprofessor Amy Cooter til Washington Post.

SIKTET: Dette er syv av de 13 siktede i saken. F.v.: Pete Musico, Brandon Caserta, Joseph Morrison, Adam Dean Fox, Ty Garbin, Daniel Harris og Kaleb Franks.

Konspirasjonsteorikere

Blant de pågrepne har vi Pete Musico (42), som sammen med Joseph Morrison (26) grunnla Wolverine Watchmen. Ifølge det amerikanske nettstedet The Daily Beast skal de i en periode ha bodd sammen.

Thorleifsson har fulgt med på Musicos sosiale medier. På Facebook skal han ikke ha likt mye annet bortsett fra kristne grupper. Men på YouTube har han vært mer aktiv:

– Der hadde Musico lange tirader mot våpenkontroll, skatter og den dype staten. Her har han også hatt en lang tirade i fjor mot et Gretchen-intervju der han gikk ut mot hennes politikk mot bileierskap.

Den høyreradikale gruppen Wolverine Watchmen kobles til kidnappingsforsøket av Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer. GrunHun representerer alt de er imot, sier forsker Cathrine Thorleifsson. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I tillegg skal han på den sosiale plattformen Gab, populær blant hvit overmakt-sympatisører, ha støttet «white genocide»- teorien. Den går ut på at det foregår et villet folkemord på hvite mennesker. Musico har også likt Proud Boys, som er en slags bakkestyrke til Trump.

På Gab er en av hans favorittkontoer Joe Biggs, en av dem som står bak den høyreekstreme gruppen Proud Boys.

En av triggerne med Whitmer, er ifølge Thorleifsson at hun representerer alt de er imot:

– Hun er demokrat og kvinne. Denne gruppen har som flere andre grupperinger, avsky mot liberale, progressive eliter.

Det er ifølge forskeren rundt 900 hatgrupper i USA, og blant dem flere militser. Grupper som Wolverine Watchmen, Boogaloo og Proud Boys kan noen ganger ha medlemmer med overlappende tilknytninger til hverandre.

Homeland Security bekymret

Felles for mange av disse gruppene er at de plotter mot grupper og individer som inngår i deres fiendebilde. Militsene går mot meningsmotstandere som de ser på som «radical leftists».

I Michigan har det vært milits-aktivitet i rundt ti år.

I det siste sett har man sett en intensivert rekrutteringsperiode på nett, spesielt fra Charlottesville, ifølge Thorleifsson. Mye av dette foregår på Facebook. Når de blir bannlyst finner de nye navn og inviterer flere inn på lukkede grupper.

– For to dager siden en rapport fra Homeland Security (etterretningsavdelingen i USA sikkerhetsdepartement, red.anm.) som sa at den største trusselen fra sikkerhet er fra enslige eller små grupper, hvite overmakts-aktivister.

Whitmer selv mener kidnappingsplanene har en sammenheng med retorikken til USAs president Donald Trump, som hun anklaget for å oppmuntre ekstremistgrupper som de «syke og fordervede mennene» som var ute etter henne.

Whitmer ble valgt til guvernør i Michigan i 2018, og i sommer ble hun vurdert som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden.

– Hver gang Det hvite hus identifiserer meg eller angriper meg, ser vi en økning i retorikk på nettet – voldelig retorikk, sier hun til CNN.

Trump slår tilbake

USAs president reagerer natt til fredag kraftig på anklagene fra Whitmer.

– Mitt justisdepartement og føderale politifolk kunngjorde i dag at de har avverget et farlig plott mot Michigans guvernør. I stedet for å si takk, kaller hun meg en hvit overmakt-støttespiller, skriver president Donald Trump på Twitter.

I en annen melding skriver han at guvernøren «har gjort en fryktelig dårlig jobb», og at hun under coronapandemien stengte ned delstaten for alle bortsett fra for ektemannens båt-aktiviteter. Whitmers ektemann skal ha sagt at han var gift med guvernøren da han fikk beskjed om at det ikke var mulig for en lokal marina å få båten hans på vann før Memorial Weekend i mai.

Trump skriver også at han tar avstand fra ekstrem vold.

TAR AVSTAND: Trump skriver på Twitter at han tar avstand fra ekstrem vold. I en annen melding skriver han at guvernøren «har gjort en fryktelig dårlig jobb». Foto: @realDonaldTrump / X04130

– Jeg tolererer ingen former for ekstrem vold. Å forsvare alle amerikanere, også de som er imot meg og som angriper meg, er noe jeg alltid vil gjøre som deres president. Guvernør Whitmer – åpne opp delstaten din, åpne opp skolene og åpne opp kirkene!

Thorleifsson sier at gruppen ikke har en direkte link til Donald Trump, men at alle gruppene nå blir oppildnet over at Trump ikke tok umiddelbar avstand mot hvit overmakt-grupper under presidentkandidat-debatten forrige uke.

– Alle gruppene er nå oppildnet i et USA som går inn i den mest polariserte valgkampen noensinne.

