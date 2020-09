Politibetjenter skutt i Los Angeles: – De overlevde det verste

Personen som skjøt to politibetjenter mens de satt i en parkert patruljebil i California lørdag, er fortsatt på frifot.

De to betjentene ble skutt flere ganger da de satt i sin egen patruljebil ved en T-banestasjon i Compton i Los Angeles i 19-tiden lørdag kveld, i det politiet kaller et bakholdsangrep.

I en video frigitt av politiet kan man se skytteren gå mot passasjersiden av bilen, der han avfyrer flere skudd mot de to betjentene. Etterpå løper han fra stedet.

De to betjentene, en 24 år gammel mann og en 31 år gammel kvinne, klarte å tilkalle hjelp via politiradien. De ble fraktet til sykehus, der de begge har blitt operert, skriver New York Times.

Søndag opplyste fylkets sheriff Alex Villanueva at de to politifolkene ser ut til å klare seg, skriver CNN.

– Gud velsigne dem, det ser ut til at de vil klare seg. Vi vet ikke hvordan de vil bli påvirket på lang sikt, men de overlevde det verste.

– Dette er en dyster påminnelse om at jobben er farlig, og at handlinger og ord har konsekvenser. Jobben vår blir ikke enklere av at folk ikke liker politifolk. Å se at noen bare gå opp mot dem og begynner å skyte dem, det gjør meg rasende. Det skremmer meg også, sa han under en pressekonferanse etter skytingen lørdag kveld.

SHERIFF: Alex Villanueva oppdaterer pressen om skytingen lørdag kveld. Foto: Los Angeles County Sheriff's Department

Utlover dusør

Foreløpig har ingen blitt pågrepet for skytingen, og politiet har utlovet en dusør på 100.000 amerikanske dollar for informasjon som kan lede til at den mistenkte blir funnet.

Sheriff-kontoret skriver på Twitter at det sirkulerer navn og bilder på det som hevdes å være en mulig mistenkt på sosiale medier.

– Denne informasjonen stemmer ikke, og det er ingen navngitte eller ettersøkte mistenkte på dette tidspunktet, skriver de videre.

USAs president Donald Trump har bedt om at den ukjente skytteren får dødsstraff, mens hans motkandidat Joe Biden kaller skytingen uakseptabel.

Ifølge Los Angeles Times har skytingen blitt et brennhett tema i den pågående debatten om politivold og rasisme i området.

Bare timer etter hendelsen samlet en gruppe demonstranter seg utenfor sykehuset, og en reporter på stedet ble pågrepet av politiet.

Frykter eskalering av situasjonen

Erin Kerrison, professor i sosial velferd ved Berkeley, sier til avisen at hun frykter skytingen av de to politibetjentene vil gi politiet «grønt lys» til å ta i bruk mer dødelig makt for å beskytte seg selv.

– Jeg ser for meg noen virkelige spenninger mellom politifolk på bakken og mennesker som stiller spørsmål til dem, sier professoren, som har student politifolks tanker om sin egen jobb, og samfunnets tanker om dem.

Chuck Wexler, som leder tenketanken Police Executive Research Forum, sier til Los Angeles Times at sinnet mot politiet i de siste månedenes protester har vært heftigere enn tidligere år, og at politiet er bekymret for at dette vil føre til mer vold mot politifolk i tjeneste.

– Denne hendelsen skapte ikke denne frykten, men den vil forverre den, sier han.

Publisert: 15.09.20 kl. 02:46 Oppdatert: 15.09.20 kl. 02:56