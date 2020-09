BISTÅR: Norsk helsepersonell hjelper en kvinne i den nye leiren som er satt opp på Lesvos etter storbrannen rammet Moria. Foto: Morten Harangen/DBS

Det norske kriseteamet på Lesvos: – Kaotisk, uoversiktlig og svært vanskelig

De tar imot tynne, dehydrerte og angstfulle barn og voksne etter at Moria-leiren brant ned. Men nå tror norsk helsepersonell på øya at katastrofen kan føre til bedre fremtidsutsikter.

I april sto de i fullt smittevernutstyr i «dødens by» Bergamo i Nord-Italia, og holdt coronapasientene i hånden til det siste. Nå har det spesialtrente norske kriseteamet rykket til den greske øya Lesvos, der 13.000 mennesker er i nød etter at den beryktede Moria-leiren brant ned forrige onsdag.

– Det er en kaotisk, uoversiktlig og svært vanskelig situasjon for tusenvis av nødstilte mennesker, som vi blir veldig triste av å se lide, sier Bjarte Askeland (60), anestesioverlege ved Haukeland universitetssjukehus, på telefon til VG fra Lesvos.

FAKTA: Det norske kriseteamet til Lesvos Regjeringen sendte 14. september et team på 22 personer til Moria. De skal bistå der i inntil fire uker.

Det norske teamet består av 17 leger og sykepleiere, blant annet barneleger, jordmødre og gynekologer, i tillegg til fem personer som skal ta seg av sikkerhet, logistikk og informasjon.

De hadde med seg medisinsk utstyr som tilsvarer 40 paller, og kan håndtere opptil 100 pasienter i døgnet.

Teamet er EU-sertifisert og er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet. Kriseteamet er et svar på at greske myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ba om hjelp. Vis mer

Da storbrannen brant ned de spartanske hjemmene deres, måtte enslige mindreårige, barnefamilier, gravide og andre flyktninger og migranter fra land som Syria, Afghanistan og Pakistan flytte ut på gaten, uten tilgang til nok vann, mat eller helsehjelp. Samtidig spredte coronaviruset om seg, og greske myndigheter ropte ut om hjelp fra det internasjonale samfunnet.

Norge svarte med å sende et kriseteam på 22 personer med blant annet leger og sykepleiere. Nå har teamet jobbet i felt i snart én uke. Det har vært tøffe inntrykk, forteller Askeland.

I FELT: Norge har sendt ned helsepersonell til Lesvos. F.v.: Lege Bjarte Askeland, barnelege Marianne Nordhov, barnelege, jordmor Janne Gabrielle Hunsbeth og anestesilege Solveig Skog. Foto: Morten Harangen/DBS

– Det er en sterk opplevelse å være så nær en humanitær krise, og se mennesker med så store problemer på nært hold, sier legen, som også har felterfaring fra Samoa og Afghanistan.

– Hvilke problemer har flyktningene og migrantene?

– Vi ser mennesker som har helt minimalt med eiendeler, det får plass i en pose eller to. De har dårlige klær. De er tynne. Jeg har ikke sett én overvektig person her. Mange er dehydrerte og overopphetede, de får ikke nok vann under den stekende solen. Noen er veldig frustrerte, får hysterilignende anfall og utagerende angst, svarer Askeland.

– Du kan med det blotte øye se at dette er mennesker som har levd på et minimum i lang tid, fortsetter han.

Ny leir til 15.000 personer

Moria-leiren var kjent som Europas største – og verste – flyktningleir. Den ble opprinnelig dimensjonert for i underkant av 3000 mennesker, men huset på det meste rundt 20.0000. Toalettene rant over, matkøene varte i timevis, beboerne varmet seg rundt bål av søppel og barn gikk barføtte i kulden.

Da den brant ned, startet arbeidet med å få på plass en ny leir. I rekordfart er det blitt satt opp 1000 hvite telt på et inngjerdet, gammelt militærskytefelt. Leiren har generatorer, strøm, sanitære forhold og større haller.

Se nordmennenes bilder fra leiren:













DET «NYE MORIA»: Lesvos har fått en ny flyktningleir på rekordtid, etter at Moria brant ned.

Det er her inne det norske kriseteamet jobber, i en egen klinikk ved inngangen til leiren. De tar imot akutte skader, nyresvikt, tuberkulose og gamle krigsskader, psykiske senskader, panikkangst og posttraumatisk stress.

– Vi synes leiren ser adekvat ut. Moria-leiren var uegnet, alle er enige om det. Den nye er dimensjonert for 15.000 personer og generelt mye bedre for flyktningene og migrantene, mener Askeland i det norske kriseteamet.

Tror det kan gi en bedre fremtid

Men først ville ingen av Moria-beboerne flytte inn i den nye leiren. Det brøt ut protester på Lesvos, og stemningen var amper og fortvilt. Flere av flyktningene og migrantene mener at hvis man ikke har en fast leir på øya, er sjansen for å reise videre i Europa større.

Nå har mange valgt å flytte inn i den nye leiren likevel. Alternativet er for de fleste å bo på gaten. Fredag morgen var det 5000 migranter og flyktninger i den nye leiren, ifølge Askeland. Det norske teamet forventer at leiren huser 11–12.000 i løpet av et par dager.

– Hvis det at Moria brant ned, kan etterfølges av noe bedre og kanskje en endret strategi i EU, vil det likevel være noe godt som kom ut av det. Vi har en forhåpning om at det som har skjedd, kan avløse bedre fremtidsutsikter for alle her, sier bergenslegen.







I NØD: Det norske teamet behandler de syke i leiren. Svært mange av flyktningene og migrantene er barn og ungdommer.

Fire prosent av leiren smittet av corona

Askeland forteller at det er lang kø for å komme inn i den nye leiren, som har fått navnet Karatepe 2, ettersom alle må ta hurtigtest for corona.

Da storbrannen brøt ut i Moria, var 35 personer i leiren bekreftet smittet av corona og satt i isolasjon. Men kaoset gjorde at de blandet seg med resten av beboerne.

Greske myndigheter har testet et par tusen flyktninger og migranter i den nye leiren, og fant smitte hos 4 til 4,5 prosent av dem. Disse blir isolert og behandlet, og de dårligste blir sendt til sykehus.

Hvis det viser seg at funnet er representativt og at rundt fire prosent av alle de 13.000 som bodde i Moria er smittet, utgjør dette 520 personer.

– Men de fire prosentene kan lett øke, for det har vært mye nærkontakt mellom dem som står i kø. Hvis coronasituasjonen eskalerer, som vi så i Bergamo, vil det bli en veldig vanskelig situasjon, sier Askeland til VG.









KAOS: Etter brannen har det hersket kaos på gatene i Lesvos, der folk ikke har visst hvor de skal gjøre av seg.

Får flashback til Afghanistan

Bergenslegen har vært ute på krevende oppdrag før. For ham minner jobben på Moria mest om da han var med de norske styrkene til Mazar-e Sharif i Afghanistan.

– Jeg får flashback tilbake til den nøden jeg så i Afghanistan. Mange av de jeg treffer her er afghanere, og når vi snakker om hjemlandet deres får de hjemlengsel og et glimt av håp i øynene. Det er ingen tvil: De fleste i leirene på Lesvos ville nok helst ha vært hjemme, hvis forholdene var annerledes. Dette er ikke noe de ønsker, men noe de føles tvunget til, sier Askeland.

Samtidig som migrantene og flyktningene på Lesvos er utålmodige etter å komme seg videre, har mange skapt seg en ny hverdag. Barna leker, mange kvinner er gravide og flere smiler mot det norske teamet i felt.

– Livet går videre, men i en umulig situasjon, oppsummerer Askeland.

Publisert: 19.09.20 kl. 17:11