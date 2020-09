forrige







fullskjerm neste HELSEPERSONELL I PROTEST: Ansatte i det britiske helsevesenet demonstrerer i London mot regjeringens håndtering av Covid-19-situasjonen i landet.

Stigende smittetrend i 23 europeiske land – nye tiltak over hele Europa

Antallet registrerte smittetilfeller stiger raskere enn noensinne i Europa. Nå innfører byer og land i hele regionen nye tiltak for å stanse den nye bølgen av smittetilfeller.

Nå nettopp

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa torsdag at de er dypt bekymret over den alarmerende spredningen av coronavirus som nå finner sted i en rekke europeiske land.

– September-tallene bør være en vekker for oss alle, advarte lederen for WHOs virksomhet i Europa, Hans Kluge.

Nå innføres det strenge tiltak i en rekke europeiske land og byer. Også i Oslo varsles det fredag om mulige nye tiltak, som å kreve registrering av restaurantgjester.

VGs kartlegging viser at 23 av EØS- og Schengen-landene nå har en stigende smittetrend.

Kun Kroatia har nå en synkende trend, mens åtte land har en flat trend.

OBS! På grunn av manglende testkapasitet var det mange som ikke ble testet i mars og april. Det reelle antall smittede kan i flere land ha vært høyere da.

Sjekk hvilke land som har en stigende smittetrend:

VG har i kartet kun tatt utgangspunkt i landene Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen har vurdert for reiser uten karantene. Lenger ned i saken er det en fullstendig oversikt over alle land i Europa.

Innfører tiltak

Onsdag denne uken ble det innført restriksjoner i deler av England etter en smitteoppblomstring de seneste ukene. Torsdag morgen bekrefter Helseminister Matt Hancock at regjeringen er klar til «å gjøre det som trengs» i kampen mot viruset.

I følge BBC vurderer regjeringen i landet å innføre nasjonale restriksjoner som blant annet å stenge overnattingssteder og begrense åpningstider i puber og restauranter.

Helseministeren understreker overfor kanalen, viktigheten av at smittevernreglene nå blir fulgt.

– Om vi alle gjør dette kan vi unngå å måtte innføre mer inngripende tiltak, sier Hancock til BBC.

I London har også smitten spredd seg kraftig de siste ukene, og i deler av øst-London er smittetallene nå mellom 35 og 40 smittede per 100 000 innbygger, ifølge Evening Standard. Avisen har sett beredskapsplaner for byen som indikerer at myndighetene kan innføre lokal nedstengning, om smittetallet går over 50 per 100 000.

Flere andre land innfører også tiltak etter stigende smitte:

Tsjekkia: Øl-kranene i barer og restauranter stenges ved midnatt, og eldre elever i skolen må bære munnbind i skoletiden. Dette skjer etter at det tirsdag denne uken for første gang ble rapportert over 2000 nye smittetilfeller på en dag. I tillegg ber helseministeren i landet folk om å revurdere arrangementer som strengt tatt oppfyller kravene for antall personer.

Nederland: Torsdag satte Nederland Torsdag satte Nederland rekord for tredje dag på rad i antall nye smittetilfeller med 1753 bekreftede tilfeller. Helsemyndighetene uttalte da at testkapasiteten langt fra var stor nok til å håndtere alle de mulige smittetilfellene de kommende månedene. Onsdag frarådet Belgia og Tyskland sine innbyggere å besøke landet.

Danmark: Fra og med lørdag må alle nordmenn som har vært i Danmark i karantene, etter nye reiseråd fra UD, og Fra og med lørdag må alle nordmenn som har vært i Danmark i karantene, etter nye reiseråd fra UD, og ferske tall viser at det nå er over 30 smittede per 100 000 innbygger per uke i landet. Danske myndigheter fraråder alle reiser innenlands. Torsdag ettermiddag innførte statsminister Mette Frederiksen en rekke tiltak.

fullskjerm neste SMITTEVERN HOS SLAKTEREN: Kunder med ansikstmasker foran en kjøttdisk i Madrid.

Spania: I Madrid innfører man strenge I Madrid innfører man strenge tiltak som vil gjelde for 850.000 av den spanske hovedstadens innbyggere. Det blir forbudt å bevege seg mellom hardt rammede områder, parker vil stenges ned og samlinger på mer enn seks personer blir forbudt. Smittespredningen er vesentlig høyere i Madrid sammenlignet med resten av landet.

Frankrike: Landet registrerte hele 13.215 nye smittetilfeller fredag, som er Landet registrerte hele 13.215 nye smittetilfeller fredag, som er det høyeste antallet noen sinne . I Nice sør i Frankrike har man fredag forbudt samlinger på mer enn 10 personer, og innskrenker åpningstidene til restauranter og barer i byen. Statsminister Jean Castex sa forrige uke at myndighetene ikke planlegger for en ny nasjonal lockdown , men at man heller vil innføre målrettede restriksjoner lokalt.

Hellas: Statsminister Kyriakos Mitsotakis varsler fredag strengere restriksjoner i området rundt Aten. Greske eksperter har ifølge Mitsotakis anbefalt blant annet strengere regler for sammenkomster og å utsette alle kulturarrangementer de neste 14 dagene.

Island: I Reykjavik må alle barer og utesteder holde stengt de neste fire dagene, melder NTB. Den siste uken er det meldt om 59 nye smittetilfeller i landet, hvorav kun ett av disse ikke er tilknyttet hovedstadsregionen.

Her kan du se trenden for alle land i Europa:

Publisert: 18.09.20 kl. 19:42

