Under årets valg skal innbyggere i San Francisco ikke bare stemme over hvem som skal bli den neste presidenten i USA, men de skal også stemme over om 16- og 17-åringer skal få stemmerett ved lokalvalg.

De stemte over det samme i 2016, men forslaget ble nedstemt med litt over halvparten av stemmene. Nå mener lokale aktivister og organisasjoner at det er en stor sjanse for at forslaget blir stemt frem.