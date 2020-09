Fant nytt «Estonia»-mysterium

28. september 1994. Carl Eric Laantee Reintamm ligger og sover i lugar 1094 under bildekket på passasjerfergen «Estonia». En storm herjer rundt skipet som er på vei over Østersjøen fra Tallinn til Stockholm.

Plutselig blir Reintamm vekket av et kraftig smell. Det høres ut som om fartøyet har gått gjennom is. Like etter begynner køyen hans å helle mot styrbord.

I løpet av sekunder er den 26 år gamle esteren på vei ut i korridoren, kun iført boksershorts. Han ser vann fosse inn der gulvteppet møter veggen. Slagsiden blir rykkvis sterkere når Reintamm løper opp mot øverste dekk.

Mens vindkastene biter mot den nakne huden mener han å ha fått øye på noe i vannet. Noe han beskriver som hvitt, flere ganger flere meter stort og som rører seg mot venstre.

Den natten drukner flesteparten av Reintamms 988 medpassasjerer. Han er én av de 137 overlevende, men observasjonene hans ble ikke inkludert i den internasjonale havarikommisjonen JAICs rapport om forliset.

Reintamm medvirker i dokumentarserien produsert av Monster og Dplay. Serien, som gjennom fem episoder gransker omstendighetene rundt «Estonia»-ulykken, har premiere mandag.

Havarikommisjonen gikk gjennom dokumentasjon om skipet og driften, vitneutsagn og analyser av værforhold. De vurderte resultatene fra offisielle dykkerundersøkelser, deriblant av baugporten som falt av under ulykken.

Etter tre år konkluderte JAIC med at hovedårsaken til forliset var en svikt i låsene og festene på baugporten. Da bølgene slo av porten rev den med seg rampen slik at store mengder vann skylte innover bildekket.

Destabiliseringen av skipet gjorde evakueringen til en dødsfelle. På litt under én time fikk «Estonia» slagside på 140 grader og sank til bunnen av Østersjøen, sammen med passasjerene som ikke rakk å komme seg ut. Forliset ble beskrevet som Europas verste skipskatastrofe i fredstid siden «Titanic».

Svenske myndigheter besluttet etter anbefalinger fra et etisk råd at det var uforsvarlig å hente opp fergen og ofrene. 10.000 tonn med sand og steiner ble dumpet over vraket. Åtte land skrev under på en traktat for å hindre gravplyndring og privat dykking.

Flere dykkeoperasjoner har blitt stanset, men i fjor trosset dokumentarfilmteamet fra Monster og Dplay myndighetenes advarsler.

21. september 2019: En gul kabel fires ned ved forlisområdet fra den tyske dykkebåten «Fritz Reuter». I styrehuset følger et filmteam med på alt undervannsdronen fanger opp på vei ned i dypet.

Om bord på båten er blant andre «Estonia»-regissør Henrik Evertsson og ROV-operatør (droneoperatør, journ.anm.) Linus Andersson, som er ekspert på å dokumentere skader på vrak. De håper at operasjonen kan gi svar på spørsmål som aldri har blitt besvart fra offisielt hold.

Henrik Evertsson og Linus Andersson. Foto: Monster

Den finske kystvakten observerer dem fra en halv nautisk mil unna. De kan ikke gripe inn fordi Tyskland ikke har skrevet under på gravfredtraktaten og båten ferdes i internasjonalt farvann.

I en pressemelding varsler finske myndigheter at gravfreden kan ha blitt brutt. Saken får bred dekning i svenske medier.

Om bord på «Fritz Reuter» handler alt om hva som skjer 80 meter under havoverflaten. Dronen manøvreres med en spillkontroll langs det 150 meter lange skroget til «Estonia»; fra babord, forbi bulben og over til styrbord side som ligger vendt ned mot havbunnen.

«Oi, se!», utbryter Evertsson. Noe på skjermen har fått ham til å sperre opp øynene.

Havarikommisjonens rapport var omstridt. Mangel på tillit til den offisielle forklaringen fyret opp under en rekke konspirasjonsteorier og spekulasjoner.

Marineanalytiker Rolf Imstøl, som medvirker i dokumentaren, er blant dem som mener at rapporten ikke svarer på hvorfor skipet sank så raskt.

Rolf Imstøl Foto: Henrik Evertsson / Monster

– Når skipet kantrer så fort oppstår det luftlommer som vil gjøre at det får oppdrift. Når skip ligger på hodet vil de kunne flyte veldig lenge ved hjelp av den luften som er inne i skroget, sier han.

Også Estlands assisterende riksadvokat Margus Kurm, som ledet den estiske regjeringens ekspertutredning om forliset, har beskrevet rapporten som mangelfull. Det finnes ingen forklaring på hvordan vann kunne komme inn under bildekket, sa han under en pressekonferanse i 2006.

En svensk statlig finansiert rapport fra 2008 insisterer imidlertid på at forklaringen til havarikommisjonen, om at baugporten løsnet og dro med seg rampen, er hovedårsaken til tragedien.

Foto: Jaakko Avikainen / Lehtikuva

Rapporten er basert på blant annet utregninger, samtaler med overlevende og simuleringer. Som en del av utredningen ble forliset gjenskapt i SSPA Swedens forskningsbasseng i Göteborg.

– Gjennom datasimulering og modellforsøk kan vi bevise at det faktisk er teknisk mulig at skipet tok inn vann så raskt og fikk slagside, kantret og sank på under én time, sa forskningssjef Claes Källstöm ved SSPA Sweden.

Tross konklusjonen anbefalte forskerne å gjøre ny inspeksjon av vraket for å kunne konkludere utover enhver rimelig tvil. En slik inspeksjon ble aldri gjennomført.

Pulsen stiger om bord på «Fritz Reuter» i Østersjøen.

Undervannsdronen har bare kommet midtveis langs styrbord skipsside av «Estonia», men plutselig tar den avskallede hvitmalingen på skroget slutt.

– Å, jävlar!

En avlang sprekk materialiserer seg på skjermen idet Linus Andersson styrer kameraet ut fra skipet for å få bedre overblikk. Fenderen er tydelig klemt inn. Stålet er deformert. Et hvitt håndkle kommer til syne i sprekken.

– Dette er en jævlig stor skade. Man ser jo rett inn i skipet, sier Andersson.

– Hvordan kan de ha oversett det her?

Det oppsto tidlig spekulasjoner om at det fantes et hull i skroget på «Estonia» som kunne forklare hvorfor skipet gikk ned på under en time. Politikere i Sveriges nasjonalforsamling, etterlatte og overlevende har i årevis krevd en ny undersøkelse av vraket. Senest under 25-årsmarkeringen for ett år siden ble et slikt krav fremmet av Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga (SEA) og de overlevende.

Det svenske justisdepartementet svarte at de på bakgrunn av eksisterende utredninger ikke så det som nødvendig med ytterligere gransking.

Vil funnet til dokumentarfilmteamet få dem til å endre mening?

At baugporten løsnet var ifølge havarikommisjonen hovedårsaken til at skipet sank. I rapporten står det ingenting om et hull i skroget på styrbord side. Nå har Monster og Dplay dokumentert at det finnes. Ifølge produksjonsselskapets utregninger er hullet minst fire meter høyt og opp mot 1,2 meter bredt. Det er fortsatt ukjent om det oppsto før eller etter skipet sank.

– Det har vært en betydelig innrykning i skroget; den har jo revnet i bunnen, du kan se til dels inn i en lugar, sier professor i maritim teknikk Jørgen Amdahl ved NTNU.

Professor Jørgen Amdahl. Foto: Gyrid Friis Edland

På forespørsel fra produksjonsselskapet har han med et team fra NTNU bygget en elementmodell av skipssiden, for å se hvilke krefter og energi som må til for å skape en slik deformasjon. En utfordring har vært at de mangler nøyaktige dimensjoner på konstruksjonen.

– Likevel, på grunnlag av de modellene kan man gjennomføre analyse med et dataprogram. Vi har estimert at den kraften som skal til er i størrelsesordenen 500–600 tonn, sier professoren.

– Det er en ganske stor kraft.

Dersom skaden skyldes et støt kan energien tilsvare et legeme for eksempel på 1000 tonn med en hastighet på 4,3 knop. Eventuelt et legeme på 5000 tonn med en hastighet på 1,9 knop, forklarer han.

Foto: AP

Baugporten som løsnet fra «Estonia» veier 55 tonn. Den har heller ikke skader som tyder på et sammenstøt med skroget, påpeker NTNU-professor Amdahl. Han mener derfor man kan utelukke at det var baugporten som forårsaket sprekken på styrbord side.

Dersom skaden oppsto før skipet sank kunne det hatt en effekt på synkeforløpet, men professoren understreker at de ikke med sikkerhet kan slå fast at skipet har blitt truffet av noe.

Steiner eller ujevnheter i havbunnen kan ha trykket inn i dette området på «Estonia» etter at hun sank. Amdahl mener likevel funnet gjør det nødvendig med en gransking av skaden.

– Når man har funnet noe nytt plikter man etter min mening å undersøke det og prøve å komme med en forklaring.

Fredag 18. september ankom representanter for den estiske regjeringen Oslo for å vurdere det nye funnet. Deriblant rådgiver Mart Luik for Estlands utenriksminister og et utvalg maritime eksperter. Videoen overrasket dem.

– Fordi denne ganske betydelige skaden på styrbord side aldri før har blitt dokumentert. Jeg forstår en mulig hypotese er at den ikke var tilgjengelig da de første undervannsundersøkelsene ble gjort. Men hvorvidt denne skaden hadde noe å gjøre med tragedien må våre tekniske eksperter vurdere nærmere. Så må politikerne avgjøre om det er behov for ytterligere undersøkelser, sier han til VG.

Skipsingeniør Märten Vaikma er en del av ekspertutvalget fra den estiske regjeringen. Etter presentasjonen peker han på at skipet på ulykkestidspunktet hadde en hastighet på 14 knop.

– Et eventuelt annet fartøy må ha beveget seg raskere for å ha forårsaket denne skaden. Jeg vil si det er usannsynlig. Mitt førsteinntrykk er at det må ha skjedd mens skipet gled mot havbunnen. Det må ha vært et objekt, for eksempel en stein, sier skipsingeniøren.

Vaikma forklarer at skaden, dersom den hadde blitt forårsaket av et annet fartøy, ikke ville hatt en avlang form.

– Hvis skipet glir langs noe skarpt blir sprekken avlang som denne. Dersom det hadde vært en kollisjon ville hele siden vært oppskrapet. Denne skaden er slik jeg ser det veldig lokal, sier han.

Kristjan Tabri, som har en doktorgrad i skipsbygging og er seniorforsker ved Tallinns tekniske universitet, fortsetter med å vise til havarikommisjonens rapport. Vitneutsagn fra overlevende som flyktet fra denne delen av skipet tilsier at skaden ikke oppsto før skipet sank, mener han.

– De nevner ikke å ha sett noe vann i denne regionen. Det gjelder også ingeniører som rømte fra kontrollrommet. Det er veldig vanskelig å tro at de hadde klart å komme seg ut dersom vann kom inn her, sier Tabri.

Fra venstre: Märten Vaikma, Kristjan Tabri og Mart Luik. Foto: Gyrid Friis Edland

Estiske myndigheter står allerede overfor et rettslig krav fra pårørende om en ny undersøkelse. De maritime ekspertene er en del av gruppen som jobber med saken.

Luik understreker at den store gruppen av etterlatte er delte i spørsmålet, og lover at de vil lytte til begge sider.

– Var de første undersøkelsene av vraket mangelfulle?

– Det er vanskelig for meg å vurdere. Det har vært et stort antall spekulasjoner, men flesteparten av ekspertene på dette området mener vi fortsatt må basere oss på den opprinnelige rapporten.

– Kan ikke en ny undersøkelse få slutt på spekulasjonene?

– Nei, med store skipstragedier er det dessverre alltid spekulasjoner. Men det bør selvfølgelig være et mål å enten bestyrke den opprinnelige konklusjonen eller tilføye betydelige detaljer, eller å finne ut av hva som er årsaken til denne skaden og om den påvirket forliset, sier han.

501 av de 852 passasjerene som mistet livet i «Estonia»-tragedien var svenske. Seks var nordmenn. Selv om havarikommisjonens rapport rettet kritikk mot verftet ble ingen ansvarliggjort for at så mange liv gikk tapt.

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, den største pårørendeforeningen etter ulykken, har hele tiden protestert mot gravfreden. Talsperson Lennart Berglund sier til VG at de har gitt full støtte til Monster og Dplay’s operasjon.

Lennart Berglund. Foto: Henrik Evertsson / Monster

Han mener det er åpenbart at forliset ikke har blitt tilstrekkelig undersøkt.

– Jeg ble ikke overrasket over at de fant et hull, men heller over at det var av så stort omfang. Da går det ikke an å skylde på at man ikke har sett det, sier han.

Berglund mistet sin svigermor og hennes mann i forliset. Nå har han og resten av stiftelsen klare forventninger til den svenske regjeringen:

– Vi vil jo ha svar på hvorfor det er et hull og hvorfor man har forsøkt å dysse det ned. I tillegg forventer vi at man i det minste verifiserer funnet ved å gjennomføre dykk og forsøker å finne en forklaring på hva det skyldes, sier Berglund.

Selv om familien har klart å gå videre sitter de fortsatt med en følelse av at det er spørsmål som ikke har blitt besvart. Han er overbevist om at en ny undersøkelse vil kunne endre på dette.

– Bare man ikke forsøker å bortforklare det. Men jeg tror ikke det går denne gangen. Jeg ser frem til reaksjonene og håper at myndighetene gjør det som er rett og raskt gjennomfører en undersøkelse som er transparent, sier han.

Estiske medier som TV3 og Postimees har omtalt et møte forrige uke mellom statsministrene i Estland, Finland og Sverige. Der skal dokumentarserien ha vært et tema.

TV3 skriver at de tre har besluttet å gjennomgå den.

– Vi ble enige om at vi sammen skal ta neste steg. Fremgangsmåten må være i tråd med gravfredstraktaten fra 1995, sa den estiske statsministeren Jüri Ratas ifølge Postimees.

«Estonia»-regissør Henrik Evertsson og ROV-operatør Linus Andersson er tiltalt for brudd på gravfreden etter dykkeoperasjonen ved vraket. Strafferammen er på to års fengsel. Saken er planlagt å gå for retten i januar.

Publisert: 28.09.20 kl. 06:30

