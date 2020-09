VAR KANDIDAT: Pete Buttigieg gjorde det langt bedre enn noen forventet i primærvalgkampen, selv om han ikke nådde helt opp. Foto: JIM WATSON / AFP

Pete Buttigieg til VG: – Våre rettigheter står på spill

ATLANTA, GEORGIA (VG) Som presidentkandidat i primærvalget la han frem en reformplan for høyesterett. Nå frykter Pete Buttigieg at helsevern og andre rettigheter kan forsvinne for mange amerikanere.

En endring av hvordan høyesterett er satt samen har blitt svært aktuelt etter at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde i forrige uke.

– Vi har et problem i USA med at domstolene er politisert. Vi må sørge for at vi ikke for alltid lever i et miljø der det blir en voldsom ideologisk kamp hver gang det blir en ledig dommerstilling, sier den tidligere presidentkandidaten for Demokratene i dette telefonintervjuet med VG.

Riktig nok etter først å ha ønsket en god dag, og fortalt at alt står bra til med ham selv på klingende norsk. Pete Buttigieg lærte seg norsk etter å ha lest en av Erlend Loes bøker.

Men i disse dager er det andre ting enn norsk og Erlend Loe han bruker tiden sin på. Akkurat nå er utnevnelsen av ny høyesterettsdommer etter dødsfallet til den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg det store temaet i USA. Republikanerne og Demokratene krangler høylytt om hvem som bør få utnevne ny dommer. Den sittende presidenten, eller den av Donald Trump og Joe Biden som vinner valget, som bare er noen få uker unna.

– Jeg tror ikke noen egentlig liker måten dette har en tendens til å utarte på, sier Buttigieg om den ideologiske kampen som nå utspiller seg.

DOMMER: Ruth Bader Ginsburg var en svært respektert dommer, kjent for å kjempe for like rettigheter for alle. Foto: Carolyn Kaster / AP

Slik var planen

Han mener USA har en rekke strukturelle problemer som har gjort landet mindre demokratisk enn det burde ha vært. Det var bakgrunnen for at han under primærvalgkampen lanserte en reformplan for høyesterett.

Kort fortalt gikk den ut på at man skulle utvide retten fra 9 til 15 medlemmer. 10 av dem skulle være valgt på livstid, slik tilfellet er i dag. Av disse skulle fem hver være knyttet til de to partiene. Så skulle disse 10 sammen velge de siste fem, som skulle være partiuavhengige, og som kun skulle sitte i ett år om gangen, men bli valgt to år i forkant, for å unngå at de ble plukket basert på saker man visst skulle komme opp for domstolen.

– Jeg tror det blir viktig å konfrontere disse problemene i årene fremover.

I moderne tid har man ifølge Standford Politics sett stadig oftere at de dommerne som er utnevnt av demokratiske presidenter stemmer sammen, og ideologisk i tråd med presidenten som utnevnte dem, og at det samme gjelder for dem som er utnevnt av republikanske presidenter, i stedet for å tolke grunnloven uavhengig av politisk standpunkt.

PRESIDENT: Donald Trump er USAs 45. president. Foto: Evan Vucci / AP

Ikke overrasket

Men selv om «Mayor Pete», som han ble kalt etter at han var ordfører i småbyen South Bend i Indiana, mener det er behov for en reform av høyesterett, har han andre mer umiddelbare bekymringer nå som president Trump og flertallsleder i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, gjør det de kan for å utnevne en ny høyesterettsdommer før valget 3. november.

Med en ny konservativ dommer vil flertallet være 6–3 i deres favør, mot 5–4 før Bader Ginsburgs bortgang.

– Våre rettigheter står på spill. Mitt ekteskap, for eksempel, var kun mulig på grunn av et flertall på én stemme i høyesterett. Det er én grunn til at det er så viktig for meg og millioner av amerikanere at den neste presidenten får sjansen til å innsette en ny dommer i høyesterett, sier 38-åringen, som er gift med en mann.

UTFORDRER: Joe Biden (t.v.) håper å bli den neste presidenten i USA. Da Pete Buttigieg trakk seg fra primærvalget ga han sin støtte til Biden. Foto: Elizabeth Frantz / REUTERS

Han er en av dem som nå forsøker å holde Republikanerne til ansvar for det de sa i 2016, da McConnell fremholdt et prinsipp om at folket først måtte få velge sin president før presidenten velger sin kandidat.

Ettersom de satt med makten i Senatet lyktes de med å hindre Obamas kandidat å bli satt inn den gang. Nå sier de aller fleste republikanerne i Senatet at denne gang er det annerledes fordi både presidenten og flertallet i Senatet kommer fra samme parti.

Det argumentet kjøper ikke Buttigieg. Tross alt kan flertallet i Senatet også endre seg etter valget.

– Men for å være ærlig er jeg ikke veldig overrasket over dobbeltmoralen. De har kastet prinsippene sine ut av vinduet. Det er det viktig for oss å påpeke.

VISTE SIN RESPEKT: Tidligere president Bill Clinton var den som utnevnte Ruth Bader Ginsburg. Han var denne uken i Washington, D.C. der dommerens kiste har vært vist frem i høyesterettsbygningen. Foto: REUTERS

Frykter politikk fra domstolen

Han mener det blir særlig viktig å sørge for at de som håper å bli valgt inn i Senatet fra vippestater oppfatter Demokratenes beskjed:

– Det vi må få frem er at velgerne nå forstår at de risikerer å miste helsevern og andre rettigheter basert på hva disse senatorene kommer til å gjøre. Og at Mitch McConnell har vært fullstendig ute av stand til å få Senatet til å komme med en respons mot coronaviruset, men nå reagerer lynraskt når det handler om hans ideologiske agenda.

– Men ser du noen muligheter for at Demokratene kan stoppe McConnell og Trump nå?

– Til syvende og sist vil det selvsagt stå på stemmene i Senatet. Denne saken viser at valg har konsekvenser.

– Hva frykter du for de kommende årene med et konservativt 6-3-flertall?

– At det blir mye politikk fra domstolen som vil hindre nødvendige endringer i landet vårt. Den neste presidenten vil bli konfrontert med utfordringer som vi kanskje ikke har sett siden Franklin D. Roosevelt overtok under den store depresjonen. Det kommer til å kreve modighet rundt mange saker. Det vil bli langt vanskeligere dersom det gang på gang blir blokkert av en domstol som tar politiske avgjørelser fra ytre høyresiden.

Optimist

Demokratene håper nå at det i det minste kan komme noe godt for dem ut av Trump og McConnells hastige arbeid med å få på plass en ny dommer.

– Det jeg vet er at Det demokratiske partiet virkelig er oppildnet nå. Det er bokstavelig talt våre rettigheter og vår frihet det handler om. Dette er en kraftfull påminnelse om hva som står på spill.

– Betyr det at du er optimist på vegne av Joe Biden og muligheten til å ta flertallet i Senatet?

– Jeg tror det ja. Bare for et par måneder siden, da jeg drev kampanje, så det veldig vanskelig ut å snu Senatet. Nå er det innenfor rekkevidde. Noe som vil være helt avgjørende for mulighetene en fremtidig president Biden har til å få til ting, sier Buttigieg.

Han ser mørkt på eventuelt fire nye år med Donald Trump i Det hvite hus.

– Da vil vi være i trøbbel når det kommer til vår respons på den økonomiske krisen og helsekrisen vi står midt i. Vi vil kunne miste vår siste sjanse til å stoppe klimaendringene. Det andre jeg bekymrer meg over er skaden han gjør på vårt rykte internasjonalt. Det er allerede gjort stor skade, men den kan bli permanent.

Trump på sin side tror det hele vil bli avgjort i nettopp høyesterett.

– Da er det viktig at vi har en domstol med ni dommere, sa presidenten onsdag.

Med åtte dommere vil det i et slikt scenario være en risiko for at de vil stemme 4–4, og dermed ikke ha en avgjørelse. I så fall vil avgjørelsen i rettsinstansen under bli stående.

Kan stille igjen

Etter at han innså at han ikke ville bli Demokratenes presidentkandidat, og trakk seg fra primærvalgkampen har 38-åringen startet sin egen politiske aksjonskomité, kalt WinTheEra.

Deres hovedfokus er alle de andre valgene enn presidentvalget. I november skal en tredjedel av Senatet opp til valg, hele Representantenes hus, samt et utall lokalvalg i de ulike delstatene.

– Ideen med WinTheEra er å være involvert i de valgene som ikke får den samme oppmerksomheten som et presidentvalg. I USA ligger det veldig mye makt i det å kontrollere delstatskongressene og myndigheter på lokalt nivå, sier Buttigieg.

På spørsmål om han selv har planer om å stille til nye valg på noe nivå avslører han at det ikke er utenkelig.

– Jeg har ingen slike planer nå umiddelbart. Nå vil jeg gjøre det jeg kan for å støtte en Biden/Harris-administrasjon, men det er vanskelig å si hva fremtiden vil inneholde.

Publisert: 25.09.20 kl. 22:55

