SPUTNIK-V: En sykepleier setter en sprøyte med den russiske coronavaksinen Sputnik-V som regjeringen i Russland har meldt er klar. Personer i risikogrupper skal i første omgang prioriteres. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Russisk coronavaksine sendt ut til landets regioner

Det første partiet av den russiskutviklede coronavaksinen er på vei ut til Russland regioner, opplyser en talsperson for helsedepartementet fredag.

NTB

Ole Løkkevik

For mindre enn 10 minutter siden

Helsedepartementet opplyser at det i første omgang er personer i risikogrupper som prioriteres i denne første leveransen, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

I august ble Russland det første land i verden som meldte at det hadde en vaksine mot coronaviruset klart. Russlands regjering har tidligere sagt at vaksinen skal tilbys i store mengder allerede i november.

To tester av coronavaksinen Sputnik-V på til sammen 76 deltagere har vist at alle deltagere utviklet antistoffer, og ingen utviklet alvorlige bivirkninger. Det kommer fram i resultater som ble publiserte i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har sagt til VG at de foreløpige resultatene om coronavaksinen er lovende, men at det fortsatt står mange spørsmål ubesvart.

– Det er holdepunkter for at det beskytter mot smitte på grunn av antistoffer, men i hvor stor grad er foreløpig usikkert. Vil for eksempel beskyttelsen vare en kort tid eller lang tid? Det er mange slike spørsmål man må prøve finne svar på, sa Madsen.

En gruppe forskere er kritiske til resultatene i studien og peker på at dataene virker manipulerte. De kritiserer også The Lancet for å publisere studien uten å inkludere rådataene, som gjør det mulig å ettergå resultatene, skriver Aftenposten.

Det har i tillegg har vakt oppmerksomhet at vaksinen er godkjent før den ordinære testperioden er gjennomført.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at den russiske vaksinen viser lovende resultater, men at den ikke er omfattet av de norske avtalene.

Publisert: 12.09.20 kl. 07:46

