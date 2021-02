RØMTE: Peter Madsen kom seg 400–500 meter unna fengselet før han ble pågrepet av tungt bevæpnet politi. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Peter Madsen dømt til ett år og ni måneders fengsel for fengselsflukt

Drapsdømte Peter Madsen sier at han planla flukten fra Herstedvester fengsel i halvannet år, og at målet var å rømme landet. Han ble tirsdag dømt til ett år og ni måneders fengsel for flukten.

Madsen mottok dommen på stedet da fluktsaken mot ham ble holdt i København byrett tirsdag.

– Etter min oppfatning er det du har utsatt andre mennesker for uvanlig grovt, uansett hva dine intensjoner måtte være. Det har vært snakk om langvarig planlegging. Du misbrukte de privilegier du hadde til å lage dummy-pistol og bombebelte, sa dommeren da dommen ble avsagt.

Den drapsdømte dansken soner allerede en livstidsdom for drap og seksuell mishandling av den svenske journalisten Kim Wall, som ble drept under et besøk i ubåten til Peter Madsen i 2017.

Planla i halvannet år

Grunnen til at Madsen ønsket å flykte fra fengselet, var ifølge hans forklaring at han våren 2019 hadde fått begrenset sine muligheter for å få besøk bak murene.

Saken gikk som en tilståelsesdom, og Madsen måtte svare for å ha flyktet fra fengselet 20. oktober i fjor, etter forutgående planlegging og ved å true med en dummypistol og et falsk bombebelte.

Han er også tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann, etter å ha tatt fengselspsykologen som gissel under flukten, og for en rekke trusler mot både politibetjenter og sivile.

Både Madsens kone, Jenny Kurpen, og fengselsbetjenten som hadde et forhold til den drapsdømte mannen mens han var varetektsfengslet, var tilstede i rettssalen, melder Ekstrabladet.

Ifølge avisen vinket og smilte Madsen til den kvinnelige fengselsbetjenten og en annen kvinne da han ankom København byrett.

Hans forsvarer Anders Larsen bekreftet i retten at den drapsdømte mannen erkjente straffskyld for alle forholdene.

Aktor Rasmus Kim Petersen mente at Madsen bør idømmes en straff på mellom to og to og et halvt års fengsel for forholdene.

Lagde «bombebelte» på bokbinderiet

I Madsens forklaring i retten kom det frem at han bestemte seg for å rømme om han ikke kunne få besøk av den kvinnelige fengselsbetjenten som han skal ha hatt et forhold til mens han satt i varetekt, skriver avisen.

Under fluktforsøket, som skjedde i 20. oktober i fjor, tok Madsen fengselspsykologen som gissel med en pistollignende gjenstand. Han hadde også på seg et bombelignende belte. Fengselet slo alarm klokken 10.21, og Madsen ble pågrepet fem minutter senere, 400–500 meter unna fengselet.

Ifølge Ekstrabladet skal Kriminalomsorgen i Danmark ha redegjort for at beltet var laget av en firkantet eske, gaffateip, blå og røde ledninger og en «detonator». Dette skal Madsen ha laget mens han arbeidet i bokbinderiet i fengselet.

Dummy-pistolen han var bevæpnet med under flukten lagde han mens han arbeidet på verkstedet, hvor han ifølge sin egen forklaring fikk arbeide i fred fordi han oppførte seg fint. Han skal ha laget flere prototyper av pistolen.

Trodde han kunne bli drept

Den kvinnelig fengselsbetjenten skal ha gitt Madsen et atlas, ifølge hans forklaring, og da kunne han planlegge hvilken grenseovergang han skulle velge ut av landet. Hun skal også ha overbrakt en den sorte ryggsekken han hadde med seg under flukten.

Ifølge Madsens forklaring var det ingen som visste at han planla å rømme.

Ekstrabladet skriver at Madsen regnet det som 30 prosent sannsynlig at han kunne bli drept under flukten. Han hadde selv laget seg flere «mission rules», en av dem var at han skulle overgi seg om han ble skutt.

Madsen erkjente at utførelsen av flukten ble vanskeligere enn han hadde sett for seg.

– Å utføre det krever en annen person enn jeg er. Det å bryte ut av fengselet krever en soldat, og det er slett ikke meg, sier han.

Dømt for drap og seksuell mishandling

Herstedvester fengsel skal være forbeholdt noen av landets verste kriminelle, og har rundt 150 innsatte. Madsen skal selv ha ønsket å bli overført til fengselet i august 2018.

Peter Madsen ble i 2018 dømt til livstid i fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall i 2017. Han ble også funnet skyldig i seksuell mishandling og likskjending.

En livstidsdom i Danmark er tidsubestemt og innebærer at man kan bli sittende fengslet resten av sitt liv. Man kan søke om prøveløslatelse etter 12 år.