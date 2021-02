I RETTEN IGJEN: Aleksej Navalnyj fotografert i Babusjkinskij-retten i Moskva fredag. Foto: HANDOUT / Moscow's Babushkinsky district c

Navalnyj krangler med dommeren: − Du har ingen rett til å avbryte meg

Aleksej Navalnyj (44) og dommeren krangler høylytt i fredagens rettssak i Moskva. Hun truer med å kaste opposisjonslederen ut av salen.

Publisert: Nå nettopp

Opposisjonslederen er igjen i retten - denne gang er han tiltalt for å ha ærekrenket en krigsveteran (95) som deltok i en reklamefilm der han oppfordret folk til å stemme ja til lovendringen som gjør at Vladimir Putin kan sitte som president på livstid. Saken startet sist uke og fortsetter fredag - med tungt bevæpnet opprørspoliti på utsiden.

– Du har ingen rett til å avbryte meg, fastslår Navalnyj i retning dommer Vera Akimova.

Hun har på sin side truet Navalnyj med at han blir kastet ut av rettssalen om han ikke oppfører seg.

Gang etter gang har hun avvist spørsmålene som Aleksej Navalnyj har stilt - blant annet til krigsveteranens barnebarn, som representerer bestefaren i retten.

Navalnyj mer enn antyder at barnebarnet har «solgt» sin bestefar for å tjene penger.

Han peker på et videokamera og ber dommeren om å tillate videoopptak i rettssalen. Hun svarer at det er forbudt. Da tenner Navalnyj på alle pluggene:

– Du forbyr filming, likevel fikk alle propaganda-kanalene opptakene, sier han - med henvisning til de Kreml-tro TV-kanalene.

– Spør de «normale» journalistene - fikk de disse opptakene?

– Du har ingen rett til å stille journalistene spørsmål, sier dommeren.

– Du har ingen rett til å avbryte meg, kontrer Navalnyj.

Akimova forklarer at innspillingen er en videoprotokoll for domstolen og at det går an å søke om å få tilgang til den.

– Hvordan fikk Dmirij Kiseljov tilgang til den? spør Navalnyj - og snakker om Russlands kanskje mest kjente talkshow-vert - den norsktalende Kiseljov i TV-kanalen Rossija - kjent for å være et talerør for Kreml.

– Løgnen din har blitt synlig for millioner av mennesker, hevder Navalnyj i retning dommeren.

Navalnys advokat Olga Mikhailova beskylder dommeren for å være partisk og ber om at hun ble fjernet som rettens leder.

– Slutt å påføre deg selv skam. Gå på noen kurs for å forbedre din kunnskap om russiske lover, sier Navalnyj til dommeren.

Aleksej Navalnyj ble pågrepet på flyplassen i Moskva da han kom tilbake til Russland midt i januar. Han hadde da vært fem måneder i Tyskland, der han fikk behandling og kom seg etter å ha blitt forsøkt giftmyrdet i Sibir.

Tirsdag den 2. februar bestemte en domstol i Moskva at en dom som var betinget, skal gjøres om til fengselsdom for Navalnyj. Det handler om en sak fra 2014 der straffen var tre og et halvt år. Navalnyj er klar på at dommen den gang er rent politisk betinget.

Om Navalnyj blir kjent skyldig i injuriesaken, får han en bot eller samfunnstjeneste. Ifølge en ny lov risikerer han to års fengsel, men hans forsvarere mener at det ikke er aktuelt siden denne loven kom etter at Navalnyj kom med sine uttalelser om krigsveteranen. Russere flest har stor respekt for veteranene fra den andre verdenskrig. Navalnyj mener imidlertid at denne krigsveteranen har blitt utnyttet av regimet.

Utenriksminister Sergej Lavrov sier fredag morgen at Moskva er forberedt på å bryte båndene med EU dersom det innføres nye, tøffe økonomiske sanksjoner, melder nyhetsbyrået Interfax.

Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, går mer eller mindre tilbake på det senere fredag - og beskylder mediene for å vinkle Lavrovs uttalelser.

– Vi ønsker å utvikle forholdet til EU. Men hvis EU følger denne veien (sanksjoner), så ja, vi vil være klare. Fordi du må være forberedt på det verste. Det var det Lavrov snakket om, sier Peskov.

Forholdet mellom Moskva og Brussel har vært anstrengt siden den russiske annekteringen av Krim i 2014.